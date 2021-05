Metepec, martes 5 de mayo de 2021



LAS TRIBUS Y LOS GRUPOS YA NO SON PARTE DEL PRD: RICARDO GÓMEZ MORENO



● A 32 años se ha transitado a la institucionalidad

● Asunto de Línea 12 no puede ser tomado en contexto electoral: Ricardo Gómez.



Héctor Chávez Ruíz, candidato a diputado federal por el distrito III de Actopan del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Hidalgo, dijo hoy que su partido ha dejado atrás las malas prácticas que solo los dañaba, y que han transitado hacia una institución distinta, lo cual les ha dado como resultado gran estabilidad en el estado.



’Ahora veo a un PRD muy unido, veo a un PRD con amplia vocación de construcción, veo a un PRD con muchas ganas de dejar atrás muchas de las malas prácticas que se cometían en el pasado. El tema de las tribus y de los grupos, por supuesto que nos dañaba, afortunadamente hoy en el PRD tenemos un solo partido político, tenemos un solo PRD’.



En conferencia de prensa, en compañía del líder estatal, Ricardo Gómez Moreno, Miguel Ángel Martínez Gómez, candidato a diputado local por el distrito IX de Metepec, Héctor Chávez aseguró que a 32 años de la creación del PRD se ha transitado a la institucionalidad.



Por su parte, Ricardo Gómez Moreno se mostró optimista del actuar de los candidatos del partido y señaló que ’en este contexto de aniversario y sabiendo que estamos bajo un contexto electoral, y que sabemos que dentro de las coaliciones Va por México y Va por Hidalgo, cómo PRD nos sentimos totalmente fortalecidos. Hemos trabajado con nuestras estructuras y sabemos que la propuesta que venimos planteando conjuntamente con los partidos aliados, definitivamente es lo que más le atrae a la ciudadanía para votar el próximo 6 de junio a favor del partido, a favor del PRD’.



De igual manera, Gómez Moreno reconoció la labor de toda la militancia, así como de todos los fundadores que los han acompañado durante estos años, al igual que a todos sus ex presidentes que en su momento también hicieron historia y contribuyeron a forjar el PRD de hoy.



’Los caminos que cada uno sigue en lo personal ha hecho que nos separemos, pero al final de cuentas, como partido, mientras estemos nosotros, todos los perredistas que creemos en esta institución, seguiremos trabajando por el partido y fortaleciendo al mismo para seguir siendo una opción real’.



A pregunta expresa, el líder perredista mostró su pesar ante la tragedia que el pasado 3 de mayo ocurrió en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, y destacó que ese no es tema para politizar.



’Es muy lamentable lo que ha sucedido, no es tema para que ningún partido político pueda aprovechar para el tema electoral, porque primero es la tragedia hacia la familia de las víctimas de lo ocurrido y por supuesto, ya lo manifestado por las autoridades responsables, se tienen que deslindar responsabilidades, se tiene que investigar, porque al final de cuentas es un tema de tres gobiernos, donde hay responsabilidades de los tres y se tiene que deslindar cada uno de ellos su actuar; entonces simplemente nos sumamos a respaldar a las familias, a que se les respalde lo mejor posible en este tránsito tan complicado, y no es algo que tengamos nosotros como partido que aprovecharlo para el tema electoral porque primero es la tragedia antes que nada’.



Previo a la celebración de aniversario, los candidatos del partido también hablaron sobre las necesidades del estado haciendo énfasis en la urgencia de recuperar los programas de apoyo al campo.