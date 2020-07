A 35 años de Volver al Futuro

El 3 de julio de 1985 se estrenó la película Volver al futuro (Back to the future), escrita por Bob Gale y Robert Zemeckis, incluso el segundo fue su director, protagonizada por Michael J. Fox, como Marty Mc Fly, y Christopher Lloyd, como el doctor Emmet Brown o simplemente Doc.

Aunque el libreto fue rechazado en más de 40 ocasiones, cuando al fin se produjo el interés básico era recuperar la inversión inicial de 19 millones de dólares; finalmente fue la cinta más taquillera del año, al recaudar 210 millones de dólares, lo que alentó a crear dos secuelas.

En la primera película Marty McFly viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época, a 1955 cuando sus padres se conocieron. Eventualmente, cambia varios hechos específicos de la línea original de tiempo, por lo que recurre a la ayuda del Doc para reunir a sus padres, asegurar su existencia y la de sus hermanos y de paso, alterar su vida presente.

Para la segunda película, estrenada en 1989, el Doc va por Marty y su novia para viajar al año 2015 con el propósito de resolver varios problemas con su hijo. Es en esta cinta donde se observa cómo sería la vida ya a tres lustros de iniciado el siglo XXI y que hicieron pensar a los cinéfilos cómo sería la vida en esa época.

Dentro las especulaciones que no se han hecho realidad, por supuesto se encuentra que aún no existen autos ni patinetas voladoras –aunque de la segunda ya existen prototipos , ropa autoajustable, tenis que se atan solos las agujetas. pizzas deshidratadas de tamaño pequeño que crecen cuando salen del horno de microondas, correa para pasear a los perros a control remoto así como la identificación personal con ubicación del domicilio mediante la huella digital con escáneres policiacos.

Si bien se proponían periódicos con información inmediata cuando suceden los hechos, bien vale considerar que con internet se cumple esa función, pero éste servicio es inexistente y únicamente se considera el uso masivo y familiar del fax, lo que nunca sucedió en la vida real.

A pesar de todo ya existen varios inventos propuestos en la cinta, como hologramas utilizados, en conciertos musicales, lentes de realidad virtual y videollamadas, aunque mediante una pantalla tridimensional se anuncia que los Cachorros de Chicago ganaron la Serie Mundial de beisbol, en la realidad ese triunfo fue hasta el año 2016, lo que no sucedía desde 1908.

Falta mucho para que sea una realidad mucho de lo anticipado en Volver al futuro II. Lo que nadie duda es que esa trilogía forma parte de la cultura popular y a pesar del tiempo transcurrido, es una favorita de los cinéfilos, en especial de las generaciones jóvenes.