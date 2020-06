A 6 por cada 10 mexicanos les falló el Seguro Popular: Inegi

Por cada 10 pacientes que han sido atendidos por los Sistemas Estatales de Salud, subvencionados en parte por el Seguro Popular, al menos 6 de ellos nunca encontraron medicamentos en los mismos para tratar sus malestares, reveló la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), misma que ventila dicho sistema como ’el peor’ de entre los evaluados, al hacer un comparativo respecto del IMSS e ISSSTE.



Pese a ser un problema que lleva años -o décadas-, pareciera que apenas ahora existen quienes se rasgan las vestiduras por encontrar un Sistema de Salud deficiente. Aunque es innegable que se requiere de manera urgente de un cambio de timón, lo cierto es que las cifras son contundentes: en 25 entidades del país, más de la mitad de sus usuarios nunca hallaron medicamentos para tratar sus malestares.

Pero hay entidades a las que les va “peor” que a otras: en Chiapas, Michoacán, Tabasco, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz , al menos 7 por cada 10 usuarios no han encontrado medicamentos en los últimos 7 años, es decir, desde que este sistema es evaluado por el ENCIG. Los “menos peores” son Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua, Baja California y Yucatán , donde la escasez de medicamentos fue reportada por entre el 40 y 50% de los usuarios, aunque es igualmente grave. En general, no sólo los Sistemas de Salud subvencionados por el Seguro Popular han sido los peores, en comparación con el IMSS e ISSSTE, sino que su condición se ha venido agravando con el paso de los años. Los usuarios además, han encontrado diversas carencias aparte de la falta de medicamentos. Las demás carencias del Seguro Popular La pandemia provocada por el COVID-19 vino a desnudar los Sistemas de Salud de todo el mundo. En el caso de México, evidencia décadas de desvíos y abandono que padecen los usuarios pues la mayor parte de ellos nunca accedió a medicamentos para tratar sus enfermedades y/o padecimientos, mientras que 4 por cada 10 padeció por haber médicos insuficientes así como instalaciones y equipo deficiente: la joya de la corona, el Seguro Popular, que fue el que mayores carencias presentó desde que los servicios son evaluados. Y es que los resultados de ENCIG de Inegi, que se aplica de manera bianual desde 201, son contundentes.

En materia de Falta de medicamentos destaca que el 53.6% de las personas nunca tuvo acceso a los mismos. De los tres subsistemas evaluados, es el Seguro Popular el que se lleva la peor parte, pues allí, son 6 por cada 10 personas las que no pudieron obtenerlo en los Sistemas Estatales de Salud subsidiados bajo dicho esquema.



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sin embargo, no se quedan muy atrás, pues la mitad de la población usuaria de sus servicios tuvo la misma problemática.



También, el 43.5% de las personas padeció Médicos insuficientes para realizar consultas y llevar a cabo sus diversos tratamientos. En este caso fue el ISSSTE quien peores resultados obtuvo con 45.1% aunque no quedaron tan atrás el Seguro Popular y el IMSS, con 42.7 y 42.6%, respectivamente.



Finalmente los usuarios también dieron cuenta de Instalaciones y equipo deficiente donde nuevamente el Seguro Popular se mantuvo a la cabeza con la peor percepción de los sistemas de salud evaluados, pues hasta el 38.4% de los mismos advirtieron sus carencias.