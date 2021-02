A Bocajarro

¿A qué orden pertenecen los que saltan de partido en partido?



Los ortópteros son un orden de insectos hemimetábolos, con aparato bucal masticador.. ​ Pertenecen a este orden los saltamontes, grillos, langostas, y los Gryllotalpidae. El orden de los ortópteros tiene miles de especies, aquí les hablaremos de 5.



En época electoral es la clase política la que muta y se vuelven una de las maldiciones sobre Egipto e invaden la nube virtual. Son hemimetábolos, que en biología significa que nunca terminan su metamorfosis, es decir, que jamás llegarán a su etapa evolutiva final y por tanto cuando ya no haya pan, saltarán a la azúcar morena, al verde de las hojas y muchas veces renegando de su origen primate.



O no leen los estatutos de los partidos o no saben nada de lealtad, como la sonorense que pasó de MORENA al partido más conservador del país.



El argot político ha etiquetado a los chapulines sólo cuando saltan de partido en partido (especie 1), pero hay saltos de otra especie. Más graves quizás; esos que saltan de un puesto a otro (especie 2), cada vez más alto sin haber complido las expectativas del primero. Van de delegado o diputado federales a precandidato a gobernador. Van de presidente municipal a candidato a diputado o de regidor a candidato a presidente. Están en su derecho, pero bien reza el dicho que el primer acto de corrupción es cuando aceptas -o en este caso, te postulas- para un puesto para el que no estás capacitado.



Quieren brincar sin haber llegado al punto más alto de su puesto anterior valiéndose de su tiempo en el poder y del dinero recabado en sus administraciones sin más mérito que ser figura pública que no es sinónimo de popularidad en este tenor.



Hay otros que brincan y se quedan en el mismo lugar (especie 3), en otro tema sería conformismo, pero si se trata de seguir ganando y acumular más dinero para la futura diputación es un acto inteligente, aunque cuando no hay resultados satisfactorios es doble insulto al pueblo continuar donde mismo. Presidentes municipales y diputados se pueden reelegir sin pedir licencia para su nueva campaña aunque la licencia en sí ya era un insulto. Por supuesto habrá quien merece un mejor puesto, no dudo que habrá personas capacitadas y listas para el siguiente peldaño, pero la mayoría sólo es por ambición de poder, de no perder los privilegios y para muestra el congreso de la unión infestado de ex gobernadores y el congreso local que está plagado de ex presidentas y presidentes municipales que ni presentan iniciativas de ley ni acuden a las sesiones y en sus distritos sólo las ven en campaña.



La cuarta especie es la que olvida en mexicanismo de chapulín y literalmente se vuelve saltamontes. De repente vemos que ya saltó montes y está ’regalando juguetes’ en la montaña o en la sierra prometiendo cambiar las condiciones de cultivo o saltando ríos o lagunas en la costa y a riesgo de baño de impregnarse el aroma a pueblo saltan a las colonias periféricas.



Pero probablemente los más audaces, el quinto elemento en esta clasificación y que probalemente sean quien domine el ecosistema polìtico son los chapulines que brincan sobre sus aliados moribundos, cuando los ven todos decolorados, pasando del amarillo al blanco semitransparente por ser casi invisibles, aprovechando las peleas internas de las otras cuatro especies para establecerse como los alfa. Chapulines prehistóricos que se las saben todas, son feroces e insaciables.