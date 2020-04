A Bocajarro

A 49 años de los inicios del icónico número 420, la celebración y exigencia de la libertad para fumar cannabis se ha popularizado mundialmente. Se realizan múltiples festivales, congresos y políticas para legalizar su consumo. Se hace especial énfasis en este tema el 20 de abril de cada año (debido a que en Estados Unidos las fechas se escriben primero el mes -4- y después del día -20- ).



Se pide la legalización de su uso medicinal o terapéutico, lo que probablemente sea lo más aceptado. El tabú existente es en la petición de su legalización con uso recreativo como en California (EUA) y muchas personas, principalmente jóvenes, se unen a esa petición mediante canciones, pintas o comentarios y publicaciones en sus cuentas de redes sociales.



México no es la excepción.

Pero, la realidad mexicana es diferente debido a que no está legalizada para uso recreativo, que probablemente es su uso mayoritario. Desde 2017 el uso medicinal y científico es legal y desde 2009 la posesión de 25 gramos no es penalizada. En 2018 se presentó una iniciativa para despenalizarla completamente y regular el uso personal, industrial, médico y científico.



Mientras que en 2019 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición su uso recreativo.

Pero, ¿por qué no ha habido un mayor avance? La respuesta es un secreto a voces; el mercado del narcotráfico. Lo ilegal es más rentable.



A sabiendas de la crisis de inseguridad desatada en el sexenio de FECAL y que no ha podido parar ni el gobierno federal actual, la compra de cannabis sigue siendo tan popular como antes.



Principalmente entre jóvenes en plena pubertad que comienzan su consumo con una bandera hippie tergiversada. Creen que fumarla ya los hace ’antisistema’ y que han entrado a una vida espiritual por los ’viajes’ que llegan a experimentar. En su invocación a Bob Marley y Snopp Dogg, mientras escuchan ’smoke weed everyday’, creen que son libres, pero desafortunadamente son sólo unos –miles- de clientes más que no siempre se percatan de los ’daños colaterales’ que la compra de marihuana ha dejado en el país dado que ese dinero es el trampolín usado para la compra de armas y demás negocios ilegales. Y si sí se percatan es peor, porque son cómplices hechos y derechos del narcotráfico.



En primera instancia aconsejaría que no fumen porque, aunque sea natural, al final es humo que daña los pulmones y contamina el aire. Pero si lo hicieren que no fuera apoyando a ese mercado de mortal. En todo caso, y una vez legalizado el consumo y cultivo, sería más recomendable tenerla en el traspatio para ser libres de verdad; una soberanía marihuanera.



Conservadores dirán que es una locura, que los ’chavos’ se ponen locos con esas cosas. Pues les recuerdo que el mezcal también es natural y provoca más violencia familiar y accidentes que otras sustancias. Por eso, todo con medida.