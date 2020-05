A Bocajarro

Actualmente trabajo en Zitlala y he visto que por la pandemia mucha gente ha regresado de la ciudad de México por que han suspendido sus trabajos. Afortunadamente no ha habido algún caso de Covi-19, pero de este pueblo diariamente viaja mucha gente a Chilapa donde ya hay 7 casos; Acatlán está en una situación similar, todos los días viajan personas trabajadoras a atender sus negocios en Chilapa.



En este mes se hacen los rituales de petición de lluvias consistentes en peleas de tecuanes –de las que soy un gran admirador-, estos rituales se hacen en los pueblos mencionados. Sinceramente me hubiera gustado ser nativo de los pueblos donde pelean para hacerlo en todo su esplendor.



Este año me había dispuesto a subir el cerro del Crusco, pero la emergencia actual me hizo desistir. Pensaba que se suspenderían dichos rituales e incluso en Acatlán hubo gran difusión a la cancelación de las peleas del 2 de mayo, hubo notas de periódico e innumerables publicaciones en Facebook acompañadas de aplausos. Pero al final sí se llevó a cabo con una asistencia de al menos más de 200 personas. En Zitlala se rumoraba que también se suspendería, pero los grupos de peleadores acordaron realizarlo sin público, lo que daría un total de 120 asistentes.



Al final, por las transmisiones de Facebook que hizo el ayuntamiento se observa una asistencia de al menos 200 personas, se había anunciado el evento sería trasmitido por RTG (Radio y Televsión de Guerrero), pero este organismo no atendió el llamado por las conocidas medidas sanitarias estipuladas a nivel federal, no concentraciones de más de 20 personas con las medidas de sana distancia y protección.



Estos rituales son peleas de cuerpo a cuerpo, con riatas o a puño. Por lo que es inevitable el jadeo, sudor y muchas veces heridas que segregan sangre y cuya actividad es casi imposible realizar con cubrebocas. Una situación potencial para el contagio.



Podrán decir que hasta ahora no hay casos en esos pueblos, pero no deben olvidar que hay personas asintomáticas.

En estas, y muchos lugares más, hay una incredulidad de la existencia del Covid-19. Por otra parte, estos casos son especiales por alegar a la preservación de una tradición ancestral, lo que acepto.



Pero debemos entender que para cuidar las tradiciones primero debemos cuidar a las personas, al pueblo mismo y pueblos vecinos.



En mi opinión considero una irresponsabilidad, es esta ocasión no de los ayuntamientos, sino de las personas que acordaron no suspender los rituales. El derecho a la salud es un derecho humano que está por encima de costumbres locales. Al final, la responsabilidad caerá en las autoridades, espero que el Dios al que le ofrendaron una gota de sangre por una gota de lluvia les proteja de un contagio y que no le quiten el respirador a alguna persona mayor para dárselo a un joven que acudió a pelear/ver la pelea.



Posterior a las peleas hubo concentraciones para comer y tomar alcohol con cantidades cuestionables de personas.

A pesar de que la federación anunció que la epidemia alcanzaría su cumbre el 6 de mayo, se realizaron estos rituales… No se ofendan, pero esto pareció más una petición de Covid-19 de la A a la Z (Acatlán y Zitlala).