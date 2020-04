Refutación a los comentarios misóginos e insulsos contra las protestas por exigencia de respeto hacia la mujer.

Respétense. Una persona pierde el respeto de sí misma cuando no es consecuente con sus ideales, no por mostrar su cuerpo, como bien han manifestado muchas mujeres. El coraje de las manifestaciones con el torso desnudo (topless) es porque esos senos no son para el consumo mayormente masculino en una tesitura de lujuria.

Tomaré este preámbulo para criticar en cuatro puntos lo absurdo y contradictorio de su animadversión hacia la lucha feminista.

1.- Han iniciado un ridículo chiste titulado ’marcha con los pitos de fuera para que no haya más hombricidios’. La primera insensatez es la insensibilidad de tomar los asesinatos (feminicidios) como chiste. La segunda; el cuerpo expuesto. Dicen que harán una marcha con los miembros de fuera pero esos mismos hombres se la pasan tomando alcohol afuera de los expendios de cervezas orinando en vía pública (con los miembros de fuera) y si no son ellos es algún amigo al que no le dicen nada. ¿Eso no es inmoral? ¿Esas sí son formas? Es antiético, es una falta administrativa que puede llevarte al torito, un problema de salud pública y una falta de respeto a toda la ciudadanía. Pero nadie dice algo respecto a esto, ni la iglesia que se pronuncia a favor de la moral y del cuerpo como un templo divino.

2.- El monumento de mujer. Les ofende más la raya en una pared que la raya en el cuerpo de una mujer provocada por un navajazo. Conozco mucha gente que hace graffiti y que se la ha pasado la vida rayando propiedad privada y pública y… ¿muchos de ellos ahora son defensores del patrimonio construido? Escriben insultos en paredes y se atreven a decir que no es vandalismo. Lo es. Nunca estuve de acuerdo con el graffiti ilegal y por eso van a decir que ’no soy real’ pues ni modo, prefiero ser irreal a vivir en una realidad donde si pintas ’ni una más’ o ’no más feminicidios’ sea causa de rechazo nacional a ser parte de ’una cultura urbana nacida de los barrios segregados’. Adivinen a quién se está segregando homies, sí, a las mujeres y su derecho a vivir en paz. Por primera vez me gustaría que más allá del piropo todas las mujeres fueran consideradas un monumento, a ver si así las defienden o se indignan si las dañan.

3.- Mujer policía. Se relaciona en parte con el punto anterior. Resulta que mis compas que hacen ’graff’ se la han pasado insultando a la policía por amonestarlos al rayar propiedad privada, y no sólo ellos. Casi toda la población tiene un rencor histórico hacia la policía y el ejército. No los defenderé y tampoco generalizaré los actos de agentes de la ley. El punto aquí es que ahora sí dicen que las policías son ejemplo de mujeres y agradecen su trabajo por detener las protestas feministas. Pero nadie dice nada de los aficionados de equipos de futbol ebrios y haciendo destrozos en las estaciones del metro paralelo a toda la basura que dejan por todos lados, por poner un ejemplo de un caos que no se orienta a conseguir ningún orden.

4.- El perfil del machista no es ningún ’perfil griego’. El último recurso del vencido es el insulto al físico del oponente. Por eso muchas personas ya no critican la lucha feminista. Critican la apariencia de las activistas con comentarios que confirman que no entienden o que no les interesa que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. Por ejemplo el ’mi cuerpo es mío’; una máxima de la autonomía, es tomado a burla si quien lo dice tiene sobrepeso o no es blanca. Hacen chistes como: ’nadie querrá violarla’, como si eso dependiera del aspecto físico. En este mismo punto culpan a las mujeres que son violadas por su apariencia al mismo tiempo que les dicen fodongas a las feministas. Se burlan de la imagen de una mujer con cabello verde o morado con una parte de la cabeza rapada pero se ponen rayitos rubios, el corte de CR7 y pantalones más entubados y ajustados que las mallas de mi maestra del kínder… ¿verdad que la apariencia no nos define?

Desafortunadamente la violencia hacia la mujer no se detendrá de tajo y en esta época de cuarentena es posible que aumente. El verdadero virus es la misoginia que es producto del miedo de los machirules que temen perder su corona.

Es cierto que el machismo se combate con educación pero no sólo con sumas y aprenderse los colores como muchas personas creyeron ante el paro del 9M; una educación con perspectiva de género, educación emocional, masculinidades y respeto sobre todas las cosas. Esa educación que le falta a los macromachos burlándose de mujeres que buscan que sus hermanas caminen tranquilas, que sus mamás no sean golpeadas (y les puedan comprar otro teléfono celular) y que sus posibles hijas ganen igual que los hombres por el mismo trabajo. Va también para las mujeres que no han entendido un movimiento que les permite saber leer hoy esto.

Posdata: Cibermachismos porque sólo desde internet dicen algo -y del dicho al hecho…-. Nunca en su machista vida han ido a un congreso/taller/conferencia sobre feminismo pero creen saber de qué se trata. Ni la definición de Wikipedia han leído. ¿Para eso sus mamás pagan el internet?