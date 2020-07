A Bocajarro

Mi papá estaba trabajando. Como tú estás en el taller, en la cocina, oficina o en tu despacho. Como está alguien más en la maquila, la taquilla o la cantina. En una tienda, en el mercado o en el balneario.



¿Cómo es que nuestro andar por el barrio o por la colonia es estar en el lugar equivocado? ¿Es justo ser baleado por caminar, tatuado, bien peinado o por vestir como licenciado? ¿Existe un horario equivocado?, ¿un tiempo equivocado?

Imagina que hay gente a tu lado, trabajando para ganar un peso y que llegue un tipejo y venga a juzgarte sin contigo haber hablado. Mi padre había trabajado por más de 50 años en la construcción, no había sufrido ningún daño, más que algún negocio mal pagado. Hasta ese día que por la maldita suerte unos tipos cobardes lo dejaron tirado con el torso y rostro agujereado. Ni si quiera de frente le pegaron. Miserables desgraciados.



La gente dice que el finado estaba en el lugar equivocado y yo digo que su comentario no podría ser más errado y peor si especulan que andaba implicado en un negocio amañado.



Equivocado es el Estado dedicado al control del producto ofertado sin poner un alto a la raíz de lo plantado. Equivocado es el concepto de que la marihuana de donde sea que provenga es parte de un ser liberado si ni sabes a quién la has comprado. Si en tu patio no la has cultivado entonces eres parte del narco mercado. Fumas la sangre y la infancia de un pueblo sierreño y miles de habitantes desplazados. Repites que es natural y es tu derecho, te da igual porque a tu familia no le ha tocado, entonces tu pensamiento es el equivocado y maleado.



Equivocado también es culpar por todo al Estado cuando el núcleo familiar está infestado de violencia. Equivocado el operativo rápido y furioso que casualmente no pudo ser rastreado. Cuando no es prioridad llevar el bocado y empeñados los valores se educa con un celular cargado de pila y de videos de fantoches armados, como si de verdad, sólo un cuento de terror pintado de fantasía.



Toma el diccionario, busca la palabra apología, dime ¿seguirás defendiendo esa libertad de expresión después de que censuraron tu canción?

Deja de combinar rosarios con tijeras. ¿Qué me dices de los programas que salen en horarios equivocados? Esos que están educando a esta generación.

Equivocado es decir que por andar de noche se lo ha buscado, que entró a territorio ajeno, que no iba preparado. Que por qué no corrió o por qué corrió si no estaba endeudado. Equivocado está el sistema educativo orillando al alumnado a truncar su carrera artística cuando apenas la había empezado.



Equivocado creer que estar encomendado y del grupo contrario, tu Dios te ha rescatado y creer que te ha seleccionado y como en la inquisición matas en su nombre; sin duda has blasfemado. Patético. Si ese Dios existiera te castigaría y estarías en el infierno en una eternidad de arrepentimiento. Si existiera, papá estaría a mi lado y yo no estaría tan destrozado, con sentimientos encontrados y sin aliento.

¿Nacimos en el tiempo equivocado? ¿Trabajar decente es equivocado?

Mi papá estaba trabajando. Como tú estás en el taller, en la cocina oficina o en tu despacho. Como está alguien más en la maquila, la taquilla o la cantina. En una tienda en el mercado o en el balneario.



¿Cómo es que nuestro vivir diario, andar por el barrio o por la colonia sea estar en el lugar equivocado?

¿Acaso el ser baleado por caminar relajado, con tu pareja al lado, bien peinado, tatuado o vestido como licenciado es estar en el lugar equivocado?

¿Desde cuándo haber madrugado, andar asoleado o cuando la luna se ha asomado es un horario equivocado?

Mi papá no estaba en el lugar equivocado.

Él y la gente que ese día estaba a su lado no estaban en el lugar equivocado

Jorge no estaba en el lugar equivocado.

Beto no estaba en el lugar equivocado.

Manuel no estaba en el lugar equivocado.

Tu familiar no estaba en el lugar equivocado.



Mi papá no estaba en el lugar equivocado.