A Bocajarro

Junio de 2020, a pesar de las preocupaciones de salud, economía, recortes presupuestales crímenes contra la naturaleza y racismo, muchas personas pueden llevar su vida relativamente cómoda, más que por su status económico, por la ropa que llevan puesta, o mejor dicho, la que no llevan puesta desde hace dos meses; corbatas, cinturones, sujetadores y hasta calzones. El cuerpo, aunque encerrado en casa, vive determinada libertad.



Ahora bien, en junio de 2019 estaba en boga el tema del uniforme neutro, sobre todo porque las niñas podrían usar pantalón para ir a la escuela.

Al respecto, les contaré esta historia que seguramente también vivieron cuando escueleros:



Cuando estaba en secundaria salía de casa a las 6:30 a.m. Hacía mucho frío, sobre todo en invierno y temporada de lluvias, pero el director nunca dejó que lleváramos un suéter diferente al del uniforme. A veces llevaba un pans bajo el pantalón. No puedo imaginar lo mal que la pasaban mis compañeras con eso, porque además a ellas no se les permitía llevar mallones bajo la falda. Además, todo el tiempo tenían que cuidarse del cómo sentarse, agacharse e incluso de hacer deporte en días diferentes a los de educación física. Eso a mi parecer obstruye su desarrollo físico, además atenta contra su comodidad, autoestima y tranquilidad. Es una represión en todas sus letras.



Ya en la prepa las chicas podían vestir de manera un poco más libre; falda, pantalón, short, capri… yo quería llevar bermuda, pero se permitía sólo pans o pantalón. Siempre he sido respetuoso de los reglamentos, pero no siempre son justos.



Ahora mucha gente se escandaliza por el uniforme neutro y discuten el uso del pantalón en mujeres, retrocediendo un siglo. O piensan que permitir que los niños usen falda es una imposición de ideología de género y se van a volver gays. En vez de fijarse qué se ponen otras personas deberían quitarse la venda de los ojos y los prejuicios machistas.



En el mismo tenor, dice Manuel Castells que estamos en la era de la información, así que recomiendo echarse un clavado al internet y cuando menos investigar qué es género, qué es ideología de género y de pasada qué es feminismo, para que dejen de decir sandeces porque eso hacemos cuando hablamos de un tema sin saber realmente de qué trata. Luego saldrán con que si usa pantalón es poco femenina, pero si la acosan o abusan sexualmente dirán que por qué llevaba falda.



Si tienes hijas o hijos pregúntales si sienten comodidad con la ropa que llevan a la escuela o a cualquier lugar. De pasada pregúntate porqué en la montaña o la sierra las niñas llevan pans bajo la falda, o mejor, vayan a una de esas escuelas en falda o sin suéter. Luego reflexiona si es una imposición de ideología de género, claro, después de haber leído sobre eso. Es cierto que se deben acatar normas de vestimenta, pero si estas no están en función de los derechos y la comodidad de las personas, esas sí sin imposiciones.



Dicho todo lo anterior quien pueda regrese a la comodidad de su sillón sólo usando los trapos que le acomoden y al reanudar labores fuera de casa haga una introspectiva de su atuendo y analice si es para sentirse bien o para el ojo ajeno.



También proponga para el regreso a la escuela un ’código de vestimenta’ con el que la elegancia no esté por encima de la comodidad y los derechos. En vez de una ’nueva normalidad’ habría que aspirar a la ’nueva comodidad’ que no ahorque el pescuezo, la panza, los pechos y el desarrollo del cuerpo y las habilidades físicas.



Y sí, escribí esto en calzones… Mentira, mi oficio no me lo permite. Así que mientras yo yo trabajo, tú quédate en casa.