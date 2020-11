A Bocajarro

El 8 de marzo acudí a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Zitlala, Guerrero. Un empleado del ayuntamiento se quejó de que no había día del hombre, la titular de la Dirección de la Mujer de ese municipio le dijo que es cada 19 de noviembre. Quedó perplejo, porque lo dijo en burla y no funcionó. Realmente no le interesaba una fecha para los hombres, quería llevar la contraria al movimiento feminista.



Con rabia y pena veo a muchos hombres insultando y burlándose de este movimiento porque creen que el machismo les respalda, y aunque es cierto que son muchos los privilegios por ser hombre, también hay repercusiones hacia el género masculino de parte del patriarcado. Probablemente la más grave es cuando no pueden aceptar su preferencia sexual o emocional por las burlas y homofobia en general.



Esta homofobia transgeneracional que casi todos los hombres ejercen e incluso se confunden y creen que un hombre es homosexual por las actividades que realiza como cocinar, lavar o hacer quehaceres del hogar en general. Y cuando los hacen dicen "ayudar", pues no es ayuda, es el cumplimiento de una responsabilidad.



Hablando de responsabilidad; el abandono paterno provoca muchos males a la sociedad, contrario a la interrupción del embarazo que es tema de quienes tienen útero. En este caso, a los hombres corresponde hablar de que vasectomías, observar y presionar a los padres irresponsables en vez burlarse de la madre soltera. Corresponde a los hombres controlar la natalidad y erradicar la violencia no ejerciéndola y denunciándola. Como en el caso de compartir material íntimo de mujeres sin consentimiento; por suerte la Ley Olimpia pronto estará en función y así se evitará dolor emocional a las víctimas de la invasión de su privacidad sexual.



Por otro lado y aludiendo al comienzo de este texto, también hay hombres que se quejan de que no hay permiso de paternidad, sin embargo deben entender que ese derecho no caerá del cielo, como hombres debemos pelear para conquistarlo y ejercer la paternidad íntegra que incluye no sólo los primeros meses, sino una afectividad y compresión permanente; no sólo dar para el gasto que siendo realistas en estos tiempos un sueldo por familia no alcanza.



A los hombres corresponde ir dejando los estereotipos y prejuicios. Hay quienes aún critican cabellos largos y aretes e incluso dicen que antes no era así, pero tanto vikingos como mexicas lo usaban, por lo tanto no es un excusa para no aprobarlo, ni siquiera en escuelas. Así mismo veo un absurdo en el servicio militar, mayor aún que se a obligatorio sólo para los hombres; opino que se remplace por un servicio ambiental pero que lo cumpla toda la sociedad



La influencia de las religiones ha sido determinante en el modelo del hombre, sobre todo en la cuestión de no usar preservativos o tener que soportar al esposo por haber jurado ante su dios, también se debe replantear esto.

Hay hombres con barba y vestido, con uñas largas y rimel. Con bolso, que lavan, cocinan, que se encargan de todo el trabajo del hogar y cuidado de hijas o hijos. Así como hay de botas, bigote, voz ronca y homosexusles sin ningún razgo de lo que se ha asignado al género femenino. Y no es de hoy, no es nuevo; simplemente estamos siendo más libres. Una crítica y una burla ya no nos detiene para vivir felices sin hacer daño a nadie.



Apoyar la caída del patriarcado no va a hacer que se te caigan los pantalones porque desde hace décadas no sólo los usan los hombres. En un tiempo tan áspero con violencia en todos lados debemos comenzar por sembrar la paz desde casa, sin menospreciar un nacimiento porque es niña, educando con equidad de género y sin machismo.