A Bocajarro

Hoy es Día Internacional de las Personas con Capacidades Diferentes, referente a esta fecha, la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo más de 1000 millones de personas —15% de la población mundial, aproximadamente— tienen alguna forma de discapacidad y la cifra aumentará como consecuencia del envejecimiento de la población y de la creciente prevalencia de las enfermedades no transmisibles. Aunque las personas con discapacidad se ven desfavorecidas, no todas enfrentan los mismos obstáculos pues estos dependen de varios factores, como el lugar donde viven y la equidad en el acceso a la salud, la educación y el empleo.



Es preocupante tener capacidades diferentes en una realidad donde las ciudades se construyen (no diseñan) para personas de 1.60 m de estatura y que andan con los dos pies. Donde se preocupan más por los amortiguadores de un coche que por una silla de ruedas o una andadera. Donde los ayuntamientos construyen más templos que centros de rehabilitación y el DIF da pintura azucarada en vez de fruta y se tardan más en nombrar a la presidenta del mismo con apellido de su esposo que escuchando y atendiendo situaciones familiares y niñez especial.

Donde el presidente pone su nombre por todos lados y ni una placa en Sistema Braille y paga publicidad que aturde en vez de aparatos para la sordera.

Es preocupante que tránsito municipal se fije solo en las placas y no en cinturones de seguridad o pasamanos en las unidades y que el chofer no espere a que te sientes para acelerar.

Es injusto que el centro esté lleno de focos de colores y en unas zonas no haya focos, y aunque hubiera, a una persona ciega no le sirven para ir segura si las motos no se detienen a mirar en las esquinas.

Es preocupante que la presidencia prefiera edecanes y no lenguaje de señas en sus eventos.

Es además dañino que quemen las hojas de las podas en estos tiempos que necesitamos el aire más limpio, pues problemas respiratorios como la provocada por la fibrosis quística ni siquiera están considerados como incapacidad.

Es preocupante también que casi nadie use casco y demás protecciones al andar en motocicleta, que conduzcan en estado de ebriedad o atendiendo el celular, situaciones que pueden agravar accidentes y generarnos algún tipo de discapacidad.

Es preocupante, además de injusto y triste cómo nos tratamos. Podremos no tener limitaciones en la movilidad o alguna otra capacidad ahora, pero los accidentes no se pueden predecir y probablemente algún día tendremos una edad que nos impida llevar la vida que llevamos hoy.



Diseñemos políticas públicas y lugares para la diversidad de capacidades desde ahora.