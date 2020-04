Casi todos los municipios tienen su ’fiestecita’, si no hay pá mas, aunque sea su fiesta patronal, pero todos tienen un espacio para divertirse. Por eso dice un dicho, que ¡a cada santo le llega su fiestecita’, pues así también, a símil, los municipios tienen su tiempo para sus festividades, que esperan durante un largo año, y que, al final, están prestos, para divertirse con toda la familia.

En cierta ocasión, platiqué con un alcalde cutzamalteco, -que no era Timoteo Arce- y le hacía el comentario, del por qué, razón y justificación, por la cual, Cutzamala del Pinzón, no tenía una feria en particular, que mejor, la tenía Zacapuato, que es la comunidad más grande de esa municipalidad, pero que Cutzamala por ser Cabecera Municipal, no la tenía. No me dio respuesta alguna, solo atinó a decir: ’No hay dinero’.

No dije, nada, porque sería inútil, inoficioso y pendejo ponerme a discutir, con alguien, que ya tenía sus ideas y prejuicios. Hace un año, por primera ocasión platiqué con el actual alcalde el Maestro en Ciencias Timoteo Arce , sobre esa misma idea y me dijo, que tenía un gran proyecto para Cutzamala que pronto daría a conocer. Me dejó, todo perplejo, anonadado, estupefacto y con una enorme curiosidad. Despues, me di cuenta, de que esa mega proyecto, era precisamente realizar, en ese entonces, la Primera Expo-Feria, que titularían ’Del Gallo’, en honor a los pescadores de ese municipio, que hacen de la actividad acuífera (pesquera) una de sus principales actividades económicas, y que es la principal nutriente de la vida de los cutzamaltecos. En ese tiempo, los adversarios políticos de Timoteo Arce, los enemigos del progreso, la gente pesimista, empezaron a decir, que esa Expo-feria, estaba destinada al fracaso. Pese a todo, en aquellos ayeres, cruzando los dedos, y santiguándose, el Maestro Timoteo, rezaba a todos los Santos habidos y por haber, para que esa ’locura’ de hacer una expo-feria, no fuera un fracaso sino todo lo contrario, todo un éxito. Y sus plegarias y suplicas al Altísimo le dieron resultados, porque esa primera expo-feria rebaso por mucho las expectativas y fue un rotundo y sonado éxito. Todos los alcaldes de la región calentana, del Estado de México, diputados e invitados especiales, se dieron cita, y la verdad es que, en ese acto inaugural, no cabía un alfiler de lo llenísimo de gente.

Al paso de un año, hoy de nueva cuenta da inicio la Segunda Expo-feria del Gallo, cita en la tradicional Cutzamala, en donde sin duda alguna va superar a su predecesora y por mucho.

Ayer de nueva cuenta tuve la oportunidad de entrevistar a mi amigo el Maestro Timoteo Arce Solis, y al inquirirle, sobre los motivos y razones que lo impulsaron a realizar esta Expo-feria del Gallo, me dejó satisfecho, porque fue una respuesta llena de verdad, y con un alto sentido social. Ad pedaem literae me dijo: ’Mira ’Monito de Peluche’, la finalidad de esta feria son 3:’ Primero; Hermanar a todos los municipios para darles identidad…una identidad que los haga sentirse orgullosos de ser cutzamaltecos. Queremos que nuestra gente se identifique por lo que somos como calentanos, por nuestra rica gastronomía, por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres campiranas, por lo que somos: orgullosamente cutzamaltecos. Segundo: Es necesario que nuestro municipio se inserte e involucre en el desarrollo. Y para ello es menester reactivar nuestra economía. Hacer de este municipio tan lindo y trabajador, un munici0pio prospero, autodependiente, económicamente activo, participativo en las actividades productivas, no tan solo del campo y de la ganadería, sino explotar nuestros propios recursos, como la acuacultura, pues el municipio cuenta con la Presa del Gallo, que es también una gran productora de la mojarra tilapia, que se exporta a otros municipios e incluso otros Estados y a la ciudad de Mexico, en este sentido ’Monito de peluche’, es que decidimos dar apertura a la segunda edición de la Expo-Feria del Gallo y tercero: Porque, bien sabemos que todos los municipios y sus cabeceras, tienen sus propias Ferias, y festividades y por ninguna razón ni pretexto, Cutzamala podría excluirse del privilegio de tener su Expo –feria, con la finalidad de que las familias cutzamaltecas, tengan su tiempo y su espacio para su recreo y esparcimiento. Para que las familias, se unan, para que los municipios se hermanen, para que todos se diviertan en un ambiente sano y familiar. Es mi deber como alcalde, darle seguridad a mi municipio, pero también es un derecho de mi pueblo a tener su sano esparcimiento, también tienen todo el derecho a divertirse. Aquí –en Cutzamala- tenemos a las mujeres más bellas del municipio, a los hombres más creativos y trabajadores, a las familias más lindas que saben hacer de un buen rato una sana convivencia’.

Y tiene toda la razón el alcalde Timoteo Arce, porque –no es que mi padre sea oriundo de ese municipio, y tenga familiares en Cutzamala- Cutzamala es un pueblo noble y hospitalario. Es un pueblo bendecido por Dios. Un lugar tranquilo, en donde todavía se puede ver a sus pobladores, salirse en las tardes a platicar a la puerta de su casa. Donde se transita con tranquilidad por sus lindas e históricas calles empedradas. Donde el cantara de los gallos, todavía se puede escuchar muy de mañana. Un pueblo ’mágico’…un pueblo de tradiciones, de cultura, de historia, de gastronomía, de anécdotas y de bellos recuerdos.

Cutzamala es ante todo, mis caros lectores, que me hacen el favor de leer estos artículos, un pueblo indescriptiblemente HOSPITALARIO. Un lugar, en donde la gente llega a tu casa y te invita un vaso con agua, te invitan a comer, te invitan a sentirte bien, porque esa es la naturaleza propia del cutzamalteco: ser hospitalario, ser amable, ser buen vecino, ser buen amigo, y ser buen anfritrion. Yo tengo la certeza, de que quienes asistan a la Expo-Feria del Gallo, se la van a pasar muy bien, en un ambiente de armonía, cordialidad y de la sana amistad, más aún si es entre la misma familia. Yo los invito, a todos mis amigos, a que visiten Cutzamala, sus Expo-feria, tengan la confianza de que se la van a pasar de lo mejor. De la seguridad no se preocupen, habrá mucha vigilancia, cuerpos de Auxilio de primeros auxilios, todo está ’fríamente calculado’ como dijera el Chapulín Colorado. Va a haber de todo: Carreras de Caballos, gallos, juegos mecánicos, gastronomía, concurso de canto, artesanías, comercio…va a estar chingona…la neta.

El alcalde y toda su comuna están haciendo enormes esfuerzos, para que todos los calentanos visiten y se pasen unos días de lo mejor con sus amigos y familiares. La idea, es que todo mundo se divierta, porque al final de cuenta ’mundo ahí te quedas’. ¡Bien por el alcalde Timoteo Arce, por doña Rosita, su eterna compañera, dueña de sus quincenas y sus cuitas, de todo su cuerpo edilicio, que se han puesto solo la Camiseta de Cutzamala, de sus Directores y Colaboradores de la Expo-Feria, para hacer de este evento algo digno de festejar…¡por allá nos vemos….los invito a venir…la neta que se va a poner de retechupete. ¡Guaches…vénganse a ver las chuladas de mujeres…y si no les gustan las viejas, pues ni modo...yo me quedo con las que me dejen…a ver si les doy el kilo…jajaja ¿No lo cree así fino lector? He dicho y amen.

Nota.- Ya me compré mi Vita form y mis bedoyecta…’pero pa no enrengarme…mal pensados¡