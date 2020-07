A cinco años de la muerte de Joan Sebastian: el compositor que quería ser sacerdote

13 de Julio de 2020



www.guerrerohabla.com



Fue también un lunes, pero de hace cinco años. La voz de Joan Sebastian (José Manuel Figueroa) se apagó el 13 de julio de 2015, después de una larga batalla contra el cáncer.



Joan, una figura en el mundo del entretenimiento en México, murió en su rancho de Teacalco, en el municipio de Taxco, uno de sus sitios favoritos. Tenía 64 años y desde 1998 le habían detectado cáncer de huesos, una enfermedad a la que hizo frente con toda su fuerza y que logró mantener a raya durante más de una década, hasta que finalmente, su cuerpo cedió.



A la noticia de su muerte siguió el pesar en el mundo de la música, donde Joan dejó un legado en temas tan populares como Secreto de Amor y Tatuajes.



Después, los homenajes póstumos, como el ocurrido en calles de Ciudad de México, donde miles de personas salieron a despedirlo en Garibaldi y al paso de su féretro por la capital.



Y fue justo un día 13, un número significativo en la vida de Joan Sebastian, el que marcaría el final de su vida.



Para el cantautor el número 13 era de de la suerte. A los 13 años tuvo su primera guitarra. También son 13 las letras de su nombre artístico y su último disco llevó el nombre "13".



El sueño de ser sacerdote



La vida de Joan, nacido en Juliantla en 1951, no parecía estar destinada al mundo de la música.



Si bien ya desde niño escribía sus primeros versos, lo que José Manuel Figueroa -su verdadero nombre- deseaba era ser sacerdote. Así se lo dijo a su padre, quien le respondió que estaba ’loco’.



Pero el joven Joan estaba decidido e ingresó a un seminario en el estado de Morelos, que abandonó después de formar su primer grupo, Los Crazy Babies, y decidir que sería compositor.



Sus inicios en la música fueron muy difíciles, como confesó en una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando.



Fue la actriz Angélica María quien lo descubrió y quien lo impulsó a seguir una carrera en la música.



’Empecé a caminar por la capital, a todas las disqueras, tocaba las puertas, nadie me escuchaba. Pasaron tres meses y se me acabó el dinero. Empecé a dormir en el parque, me quedaba la noche en vela y ya al amanecer me quedaba dormido en la banca’.



Un encuentro afortunado lo llevaría a firmar su primer contrato con una disquera y una década después despegaría su carrera como cantautor.



Pero la tragedia llegó a su vida en 1998, cuando le detectaron cáncer en los huesos, una enfermedad a la que se refería como un ’toro’ al que tenía que sortear. Y así lo hizo durante más de una década, hasta que finalmente perdió la batalla el 13 de julio de 2015.



La petición a Maribel Guardia



Apenas hace unos días la actriz y cantante Maribel Guardia, quien fuera pareja de Joan, contó que en su lecho de muerte el cantautor le pidió que fuera madrina de primera comunión de su hija Juliana.



’En su lecho de muerte me dijo que Julianita, su hija, quería que yo fuera su madrina. Pensé que la mamá, Érica, no querría porque sentía que no le caía bien a ella. Yo respondí que sí y en ese momento estaba con nosotros Julianita, entonces la abracé y le dije que esto quedara con nosotros, porque seguro no iba a pasar. Al otro día le regalé una cadenita de oro y le dije que yo era su madrina ’, detalló.