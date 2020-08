A cuello alzado

Ante la captura de José Antonio Yépez Ortíz, alias ‘El Marro’, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido buenas críticas ante la infructuosa lucha para reducir el número de asesinatos que continúan en el país.



‘El Marro’ uno de los capos más buscados hasta hace unos días, se encontraba en tierras donde impera la impunidad y la corrupción, agasajandose a manos llenas y aprovechando el crecimiento del Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato.



En este mismo estado de la república, la impunidad no ha llevado a que se castiguen a los responsables de las muertes de cientos de personas y a su vez, Guanajuato se ha posicionado como el estado más violento del país a raíz de la instauración de este cártel como una célula predominante en la región.



La detención de este personaje es un triunfo pero sólamente para López Obrador y las fuerzas armadas de México, más allá de que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez haya anunciado la detención como acto fortuito y por órdenes suyas, el oportunismo le recetó en la cara una cachetada cuando salió el Secretario de Defensa Nacional ha desmentir su versión que ya había sido aplaudida por líderes y gobernadores panistas.



Diego Sinhue Rodríguez se colgó la medalla equivocada, pues desde hace meses se sabía que el mismo mandatario estatal ha obstruído las tareas de las fuerzas federales para actuar de manera ineficiente y con cierta incapacidad para combatir a la delincuencia organizada. El propio fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa , también ha actuado en contra de la seguridad de los guanajuatenses, pues ha beneficiado a miembros del crimen organizado dejándolos en libertad con signos de irregularidades en su desempeño profesional, incluso ha llegado a ser nombrado como ’El servidor del Crimen’.



Aunque Diego Sinhue ha respaldado en varias ocasiones el actuar de su fiscal general estatal, es el propio Carlos Zamarripa quien no busca alcanzar la paz en Guanajuato pero tampoco conseguir justicia para cientos de muertes en manos de criminales hoy puestos en libertad.



El deseo de Diego Sinhue por llevarse el crédito por la detención del Marro, lo posicionó como un gobernador con poca credibilidad e incapacidad de combatir a los grupos delincuenciales en su estado. Con todo ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no habrá impunidad y el mismo estará al pendiente que se haga justicia tanto por los delitos imputados o bien, por complicidades con autoridades estatales y la delincuencia.



El bienestar de los guanajuatenses ha sido afectado por un gobierno ineficaz en manos del gobernador panista, quien ha rechazado las estrategias propuestas por el gobierno federal para luchar contra el crimen organizado, sin embargo el resultado de su propia estrategia ha llevado a Guanajuato ha estadísticas bañadas en sangre.