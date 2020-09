A dos años del gobierno de AMLO, hay cambios palpables en bienestar y seguridad: Pablo Amílcar Sandoval

Tras afirmar que el de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno del pueblo y para el pueblo, el representante del Gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros manifestó que con la actual administración federal se están notando los cambios en los programas sociales, pero también en materia de seguridad.



Sandoval Ballesteros precisó que con la Cuarta Transformación, Guerrero encabeza los cambios sociales y la gente está percibiendo esos grandes cambios, pues asegura, a este estado ya no se le hace a un lado como sucedía con las administraciones pasadas.



"Nuestro pueblo siempre ha sacado adelante al país, no solamente a los guerrerenses. El pueblo de Guerrero se caracteriza por su generosidad, por su lucha, por su fuerza, por su dignidad, y es un pueblo valeroso y grande que ha encabezado los grandes cambios de este país y está no va a ser la excepción", puntualizó.



Señaló que la forma de gobernar también cambió, pues ahora los funcionarios están más cerca de la población, lo que dijo, se demuestra con las visitas de funcionarios federales de primer nivel a Guerrero.



"Vienen los secretarios de estado comunmente a Guerrero y vienen con programas, proyectos, recursos que nos solucionan problemas, con la convicción de sacar adelante a Guerrero", expresó.



Reiterando que la agenda prioritaria y las causas justas seguirán siendo la lucha contra la corrupción y cero tolerancia a la impunidad; así como la atención prioritaria a la población más pobre "Guerrero será el referente del cambio verdadero y seguiremos acompañado al Presidente en la refundación de nuestra digna patria" finalizó.