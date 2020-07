A Guanajuato se acudió a realizar la junta de seguridad debido a los altos índices delictivos que hay en esta entidad sobre todo homicidios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera en Irapuato, Guanajuato, a donde acudió a realizar la junta de seguridad debido a los altos índices delictivos que hay en la entidad, sobre todo de homicidios, señaló que el gobernador panista Diego Sinhue ha decidido sumarse a la estrategia del gobierno federal.



El Ejecutivo federal, dijo, "estamos buscando mejorar la coordinación del gobierno del estado y el gobierno federal; el ciudadano gobernador ha decidido participar en una estrategia conjunta independientemente de las diferencias que tenemos, que haya una democracia en México y eso implica la pluralidad, pero independientemente de eso, como autoridades tenemos la responsabilidad con el pueblo’.



’En vez de estarnos echando la culpa unos a otros se ha decidido sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato, ya se está aplicando una estrategia conjunta encabezada por el gobernador, que en esencia significa trabajar todos los días atendiendo este problema; que hay reuniones diarias desde temprano de todos los que tengan que ver con la paz en Guanajuato".



El Presidente dijo que no se tocó el tema del fiscal porque esa responsabilidad le compete al estado, sin embargo, reiteró su reconocimiento por la actitud del gobernador que decidió sumarse a la estrategia de seguridad de la federación.



’No se trató ese tema porque corresponde al ámbito estatal, es decisión del gobierno de Guanajuato, somos una república federal y las autoridades locales tienen que ver con las decisiones que se toman en los estados.



’Aquí lo importante, lo que destaco, es que estamos reafirmando el compromiso de trabajar juntos, en unidad, y le agradezco al gobernador que con mucho valor cívico y honestidad haya aceptado que cuando se planteó la estrategia a la reunión nacional en algunos se pensó que no era lo mejor.



Entonces ha pasado el tiempo; y en el caso de Guanajuato, el gobernador decide formar parte de estas reuniones diarias, y no solo eso, encabezarlas, y nosotros estamos de acuerdo porque tenemos que sumar esfuerzos para garantizar la paz y la tranquilidad.



Es importante descartar este acto, no podemos ser autocomplacientes en nuestras posturas cuando no son las mejores en beneficio de la colectividad.



HUBO REBROTES EN YUCATAN Y QUITANA ROO



El Mandatario federal dijo que se está atendiendo la situación de la pandemia en los estados del sureste en donde hubo ’una especie de rebrote’; por lo que llamó de nuevo a retomar las actividades extremando las medidas sanitarias para evitar contagios.



’El caso de Yucatán y Quinta Roo va a requerir también de ampliar el número de camas y mejorar instalaciones; ya está ocupándose sobre todo Zoé Robledo; ahí lo que sucedió y ojalá no se repita es que había una disminución de la pandemia y hubo una especie de rebrote y volvió afectarse el número de infectados; eso lo tenemos que cuidar.



’De los 32 estados, solo en 9 tenemos incremento en el porcentaje de infectados; en 23 estados la pandemia va a la baja.



’Yucatán la verdad iba bien; Quinta Roo lo mismo, ahí no está tan grave la situación, pero hubo una especie de rebrote; pero Tabasco va a la baja; Sinaloa a la baja, igual que en la Ciudad de México’.



NO HAN DEJADO DE PERCIBIR PARTICIPACIONES LOS ESTADOS



Los gobernadores buscan un ajuste para determinar los ingresos que se les destinan a sus estados, no es un reclamo por haber dejado de percibir estos ingresos; sin embargo, señaló que la recaudación ha caído estos meses por la pandemia y el fondo de estabilización de 60 mil millones de pesos no será suficiente para hacer frente a la crisis por lo que reiteró su llamado a la austeridad.



"Nosotros no hemos dejado de cumplir con lo que establece la ley y a partir de esa ley se les transfieren recursos a esos estados; qué sucede, que cuando hay una crisis económica disminuye la recaudación de esos impuestos, hemos hecho un esfuerzo para que eso no suceda.



En el primer trimestre de este año a pesar de la pandemia la recaudación no disminuyó, ahora estamos resintiendo más, sobre todo lo que es el IVA, ha habido una disminución en términos reales, no así en el ISR; esto puede suponer una disminución en los montos que se da a los estados; pero en la misma ley hay un mecanismo de estabilización y se disponen de 60 mil millones de pesos para compensar a los estados, de todas formas no van a ser suficientes esos recursos porque es una crisis económica mundial".



CON SOBORNOS SE OBTUVIERON VOTOS

PARA LA REFORMA ENERGETICA



El Mandatario señaló que la extradición de Lozoya será benéfica en el combate a la corrupción, pues aseguró, se debe por fin estigmatizar cual quien acto ilegal desde la administración pública.



’Hay información que para obtener los votos de la reforma energética hubo sobornos; que bien del señor Lozoya regresa y se comprometió a informar sobre esta situación, que fue lo que sucedió; no interesa la verdad en todo, porque tenemos que arrancar de raíz la corrupción y que no sea bien visto que se saque provecho al amparo del poder público.



DIEGO SINHUE, RATIFICA, ASISTIRE

A REUNIONES DE SEGURIDAD



Diego Sinhue reconoció el esfuerzo del Presidente por asistir a la reunión de seguridad a su estado y reconoció que su actitud de no asistir a estar reuniones no abona a la construcción de la paz, por lo que la coordinación con la federación se hará más estrecha.



’Guanajuato es un gran estado, un estado protagonista de este país, y hoy Guanajuato enfrenta un reto de devolverle la paz a los cuidadnos; pero confiamos que de manera conjunta podamos regresar la tranquilidad.



’Mi cambio de postura, no asistía a las juntas de seguridad, desde el 5 de junio cambie mi postura, es de sabios reconocer; yo mencioné en una entrevista que no asistiría a las mesas de seguridad, cambié mi postura reconozco que no abona nada a la construcción de la paz’.



EN GUANAJUATO, DELITO A LA ALZA

HOMICIDIOS DOLOSOS





El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que desde hace dos meses los índices delictivos han registrado una ligera baja, no así, el homicidio doloso que prevalece su incidencia.



Señaló que los tres municipios con mayor incidencia delictiva en Guanajuato son León, Celaya e Irapuato.



En cuanto a las fuerzas federales desplegadas para labores de seguridad son 25 mil 262; 6 mil 699 de la Guardia Nacional.



"En homicidios dolosos por entidad federativa, ubicamos al estado como el primer lugar con 4 mil 422".