A HIDALGO NADA LO DETIENE, QUE EL ARENAL NO SE QUEDE ATRÁS: RANULFO SERRANO MOEDANO



• Propuestas pensadas en el beneficio y necesidades de los arenalenses han fortalecido la confianza hacia la fórmula priista.

• Este proyecto no es de una persona, aquí caben todas y todos.



’Escuchar, conversar y construir soluciones de la mano de los arenalenses, es la tarea fundamental que con responsabilidad hemos asumido en la campaña. Este proyecto no es de una persona, aquí caben todas y todos los arenalenses y juntos trabajaremos por el beneficio de nuestro amado municipio’ dijo con emoción el candidato a presidente municipal de El Arenal por el Partido Revolucionario Institucional, Ranulfo Serrano Moedano.



Ante habitantes de la comunidad de El Rincón y junto a su compañero de fórmula, Jensen Benony Oropeza Pérez, el aspirante del Tricolor agradeció el apoyo que les han manifestado en todas las localidades y que da la certeza de un camino adecuado al triunfo electoral el 18 de octubre.



Los ciudadanos de la localidad destacaron que el origen campesino del candidato, su trayectoria, experiencia y capacidad, junto con propuestas pensadas en las necesidades y el beneficio de los arenalenses, han fortalecido la confianza de la población en la fórmula priista.



En su mensaje Ranulfo Serrano enfatizó ’uno de mis compromisos primordiales es con las mujeres arenalenses, que podrán caminar con tranquilidad por las calles, sin temores, con el respeto de una sociedad que sabe que son el pilar de las familias y que con el impulso pertinente, con una mano amiga, pueden construir grandes cosas’.



Sobre el tema abundó ’lucharemos por la preservación y protección de los derechos de la mujer, de las y los niños, así como de las personas con discapacidad, acompañado de la eficacia de los cuerpos de seguridad pública, proximidad y la activación de casetas, como parte de una estrategia integral de seguridad que beneficiará a todos los habitantes’.



Serrano Moedano también subrayó ’el trabajo en equipo sin duda nos lleva mas lejos, agradezco a cada uno de ustedes que se toma el tiempo de escuchar e interactuar en este diálogo para mejorar en bien de todos los arenalenses, ese es mi compromiso y les aseguro que no les vamos a fallar, caminemos juntos este 18 de octubre, porque a Hidalgo nada lo detiene y que El Arenal no se quede atrás.