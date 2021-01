¿A la basura? más de dos años de lucha por definir una ley que garantice el ejercicio periodístico el cual, como todos los derechos y obligaciones a ciudadanos mexicanos, se encuentra plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,



Pero con la esperanza de contar con algo especial, Importante grupo de camaradas periodistas de todo nivel apoyados por el total del gremio de informadores, en el Estado de México, hace más de dos años confiando en algunos diputados pusieron en sus manos la extensa documentación para su estudio y aprobación, como es costumbre de los legisladores se comprometieron a estudiar y, aprobar dicha Ley, para garantizar la actividad de periodistas…



Pero como estos diputadillos lacras de la sociedad mexicana, acostumbrados a burlarse de la ciudadanía, realizaron la misma acción con los comunicadores, puras promesas, pero de hechos reales nada indudable, el paquete de cuartillas conteniendo la redacción de la Ley de periodistas, seguro se encuentra empolvándose en cajón de algún escritorio, o tal vez dentro del cesto de un W.C. en edificio del Congreso mexiquense.



Caray compañeros, como es posible que, conociendo a las lacras sociales, etiquetados ’Diputados’, esperen obtener un beneficio, Pero estamos en tiempo de devolverles el favor, e interés por apoyar al gremio periodístico en su pretensión…muchos de estos vividores de la ubre presupuestal, pretenderán reelegirse, otros, y otras, se lanzaran como candidatos a alcaldes, y legisladores, no debemos darles publicidad gratis, es tiempo de sacarles sus trapitos al sol, ’recuerden, somos más los buenos que las ratas políticas, compañeros por un ’Chayote’, no vendan su dignidad.



En banda como un solo partido, gentes engañadoras inician campaña político-electoral. Ladrones afiliados al PRI, PAN, PRD, en contubernio con dirigentes de estos tres partidos en alianza, con descaro pretenden convencer al electorado les obsequie su voto el próximo 6 de julio. Seguro los líderes de estos partidos deben invertir muchos millones de pesos para comprar el voto, estos hijos de PROBETA, piensan que el pueblo de México, ya olvido, que el peor saqueo económico lo realizaron en sociedad Priistas y Panistas, confabulados con el ex presidente Enrique Peña Nieto, dejando a México quebrado y endeudado,



Siete mil 200 millones de pesos se gastarán en campaña buscando convencer al electorado voten a su favor esta cavilla de ladrones que integran la asociación, PRI, PAN, PRD, en conjunto con otros grupúsculos políticos…bola de sinvergüenzas, solapados por el gobierno, para gastarse los más de siete mil millones de pesos, cuando víctimas de la pandemia del Coronavirus-19, tiene en hospitales a cientos de personas con necesidades médicas y medicinales.



A, esta altura de su administración observamos que el priista Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de México a pesar de la gran cantidad de denuncias no pondrá freno a las descardas e impunes raterías que vienen cometiendo con impunidad sus policías, tanto de Transito como de Seguridad, en conjunto son una verdadera, estos uniformados seguros apoyados por su gobernador como todo buen priista jefatura a una organización de extorsionadores uniformados…policías estatales a su antojo colocan retenes en carreteras y avenidas de mayor afluencia vehicular, pretextando revisión de documentos detienen a cuanto conductor vehicular se les cruza en su reten. De esta rateril acción está bien enterado el priista Alfredo del Mazo Maza, cambio de mando, Maribel Cervantes Guerrero, es relevada por Rodrigo Martínez Celis, quien se desempeñó como jefe de oreja en el CISEN, cambio con el cual ha empeorado la extorción policial a conductores en Estado de México, el priista, Alfredo del Mazo, no da solución a demandas de la sociedad mexiquense, tendrá participando en la rapiña monetaria, ejecutada por sus genízaros.



No nos distraigamos viendo el árbol, cuando tenemos un hermoso paisaje, mientras hagas lo que es importante para ti, nunca perderás el tiempo). Amables lectores, familia y, amigos que en el presente año se cumplan sus deseos y, proyectos.