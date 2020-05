¿A la congeladora?

Por Covid-19 no habrá sesión extraordinaria

Morenistas y aliados abortaron el plan

¿Fisura en el casco de la nave de la 4T?



MIENTRAS la bancada morenista y aliados consideran que la iniciativa del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ’busca acotar la discrecionalidad absoluta del Jefe de la Nación’, los legisladores de oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aseguran que el proyecto está encaminado a ’quitar facultades presupuestarias a la Cámara de Diputados’.



En efecto, la iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria cuya aprobación requiere de mayoría calificada (25 votos) ha polarizado la opinión de los 37 diputados y senadores en la Permanente, instalada el pasado viernes, y en donde se pretendía aprobar un período extraordinario de sesiones.



Como es del dominio público, por un lado, 24 legisladores pertenecientes a Morena, PT y PVEM apoyan el proyecto lopezobradorista y, por el otro, 13 representantes populares del PAN, PRI, PRD y MC han formado el bloque opositor.



Con todo y que oficialmente el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, MARIO DELGADO, y la presidenta del Senado, MÓNICA FERNÁNDEZ, hayan acordado no solicitar la sesión extraordinaria por indicaciones del subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ-GATELL por los riesgos de la pandemia, una lectura distinta indica que en realidad los morenistas y aliados decidieron abortar el plan ante la imposibilidad de lograr el voto faltante para lograr los dos tercios de la votación parlamentaria.



En un primer plano, la pugna legislativa en el Congreso de la Unión deja en claro que se ha producido una fisura en el casco de la nave de la Cuarta Transformación, misma que, de no contenerse a tiempo, podría colapsar el proyecto de gobierno de AMLO.



Quiérase o no, independientemente de que el presidente LÓPEZ OBRADOR haga uso de rendijas legales para lograr su objetivo en materia presupuestal, lo cierto es que la aplanadora morenista en ambas cámaras del Congreso de la Unión comienza a perder potencia.



De ahí que la renovación legislativa en San Lázaro en el próximo proceso eleccionario será de vital importancia para el continuismo con banderas desplegadas de la 4T.



El meollo del asunto es que la iniciativa presidencial pretende disponer la reorientación del 10% del presupuesto en casos de emergencia económica. Tomando en cuenta que se trata de un monto total de 6 billones de pesos, el huésped del Palacio Nacional decidiría el rumbo de 600 mil millones de pesos, siempre y cuando su iniciativa sea aprobada por los legisladores.



La ley actual dispone que el Jefe del Ejecutivo Federal deberá informar a la Cámara de Diputados cambios mayores al 5% del presupuesto anual aprobado en San Lázaro.



Aunque, visto desde otro ángulo, tal vez se trate en realidad de una rebatinga política con medición de fuerza y no necesariamente que el Ejecutivo pretenda manejar a su antojo el presupuesto de la Federación que autoriza el Legislativo, con supuesto o real rompimiento del equilibrio de Poderes.



A escasos días de llegar al ’pico’ de la pandemia (8-10 de mayo) según proyecciones de modelos matemáticos, un par de situaciones derivadas del coronavirus amagan a la Cuarta Transformación: el fortalecimiento opositor en ambas cámaras del Congreso de la Unión y el bloque antiAMLO, conformado principalmente por los gobernadores del norte del país, con todo lo que ello implica.



DESDE EL BALCÓN:

Ayer tres de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, de acuerdo a la recomendación de la UNESCO ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En México, por supuesto, nada que celebrar.

De acuerdo a la ONG Artículo 19, del año 2000 a la fecha se han registrado 132 asesinatos de periodistas con posible relación a su labor. Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de marzo de 2020 la citada Organización No Gubernamental contabiliza 12 homicidios de comunicadores.

Quienes se dicen representantes de esa entelequia denominada ’gremio periodístico organizado en el país’ emitieron un comunicado recordando el origen histórico de la fecha e invitando a los trabajadores de la información a conocer el Manual de Seguridad para Periodistas-guía práctica para reporteros en zona de riesgo-actividad coordinada por la UNESCO y la organización gremial Reporteros sin Fronteras.

En Tamaulipas, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local GERARDO PEÑA FLORES refrendaron su reconocimiento y respeto a quienes se dedican a informar responsablemente a la sociedad.

En H. Matamoros, Tamaulipas, la tierra de Rigo Tovar, el Ayuntamiento no emitió mensaje alguno con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha reconocida por la ONU.

Ni hablar.



Y hasta la próxima.

