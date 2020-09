Artos, del nefasto funcionamiento que viene desempeñando Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cumulo de protestas en su contra se han manifestado de manera pública, en realidad la función de esta señora tiene totalmente inconforme a la sociedad mexicana, a través de las redes sociales la han calificado como protectora de delincuentes, tomando en cuenta que cuando la gente ha detenido a algún delincuente que los asalto en interior de transporte público, le dan su merecido.



La titular de Derechos Humanos ha solicitado apoyo de investigadores policiales, para dar y detener a gente que haya golpeado a sus asaltantes, estas acciones por parte de Rosario Piedra Ibarra, la sociedad las califica como verdadera protectora de la delincuencia. Ante este panorama solicitan al presidente Andrés Manuel López Obrador sea destituida de la CNDH, como la sociedad ya está harta de nefastos, y supuestos servidores públicos, de no solucionar esta problemática entre otras muchas sociales, el populacho ara justicia por su cuenta.



A la greña, y con posible preocupación, están candidatos a diversos cargos de elección popular, líderes de los partidos principalmente PAN, PRI, PRD, se ocupan en hacer coalición para hacer frente a MORENA, el PVEM, y PT. Presumen participaran de manera unilateral en la próxima contienda electoral, realmente el PVEM, y PT. Seguro no preocupa a los institutos políticos que antaño se sentían invencibles, como son PRI, PAN, y PRD, pues el verde, siempre participo bajo la sombra del tricolor. El Partido del Trabajo, en anteriores contiendas electorales, fue comparsa del PRI.



En la anterior contienda electoral, de no haberse refugiado con Morena seguro hubiera perdido su registro, Por lo pronto los morenos, dicen van solos, tienen la seguridad de refrendar el triunfo, realmente no la veo tan fácil como la anterior disputa. Esto a consecuencia del gobierno realizado por AMLO, que ha sido bastante golpeado, derivado de la múltiple propaganda de sus rivales PRANISTAS, es posible su popularidad ha perdido simpatía entre el electorado…pero bueno en política no hay nada escrito.



Excelente, decisión del Instituto Nacional Electoral, INE, del cual es propietario Lorenzo Córdova, quien desecho el registro de la organización México Libre, empresa del ex presidente de México Felipe Calderón… sin embargo Córdova Vianello y su gavilla de Ciudad de México (IECEM) si dieron palomaso favorable a la asociación ’Equidad, Libertad y Género’ (ELIGE)propiedad de Mariana

Morán, futura millonaria a costillas del impuesto que pagan los contribuyentes,



En verdad es, verdaderamente lastimoso ser testigo de la gran millonada de pesos, que nuestro sistema de gobierno solapa el enorme gasto de millones de pesos, para sostener a una gavilla de vividores escudados en partidos políticos, quienes un tanto lo tiran a la basura, y otro paquete millonario engorda sus fortunas…en tanto, millones de familias viven en situación vulnerable, estas

lacras políticas viven como reyes. Ya deben de borrar de la lista a partido políticos de igual mane a diputados plurinominales. En México puro político, ladrón y mantenido. ’el pueblo ya está cansado

de tanta pinche tranza’.



Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, presume que los eventos delictivos han disminuido, eso lo tiene en la mente, desconoce o trata de ignorar la serie de asaltos que de manera cotidiana se suscitan en autotransporte de pasajeros… aunado a estos sangrientos atracos, observamos la forma tan ruin que vienen actuando elementos de su policía estatal. sin duda las más crueles con conductores son las damas de transito estatal, estas se hacen acompañar de masculinos, y a su antojo realizan operativos, para detener conductores, y seguro a quien pone el ojo, algo le encuentran, Infraccionando sin consideración a personas que honestamente se ganan el sustento y además en ocasiones trasladan algún familiar enfermo y, les ’vale’, y el vehículo es enviado al corralón, arrastrado en grúa particular a su mismo espacio, los conductores aparte de pagar la multa a gobierno del Estado de México, luego debe ingresar a la empresa particular de grúas, multa económica superior a la sanción por el arrastre.,…No cabe duda Sr. Gobernador priista Alfredo del Mazo que usted es verdadero solapador de sus atracadores de sus policías …no le queda bien presumir que la delincuencia ha disminuido cuando al delincuente usted lo tiene en casa y lo protege.



(La verdad siempre sale a luz, pero hasta entonces debemos seguir luchando y no con palabras sino con acciones. Ser feliz, y valorar la amistad no tiene precio monetario intentémoslo.)