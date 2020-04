A la opinión pública

Sr. Fernando Vilchis Contreras presidente del municipio de Ecatepec, los habitantes de muchas colonias como La Laguna de Chiconautla, Ciudad Cuauhtémoc entre otras, pedimos de la manera más atenta abastecimiento de agua potable para nuestras localidades, como es sabido en muchas colonias no contamos con red de agua potable y en otras no hay buen funcionamiento.



Cabe mencionar que ante la contingencia que está pasando nuestro país por el COVID19 en muchos casos no podemos llevar a la práctica todos los protocolos de higiene que han emitido las autoridades de salud, como es el lavado reiterado de manos y de alimentos.



Es por ello que urge se nos resuelvan estas necesidades que hemos padecido desde hace muchos años y que hoy es el momento cuando más son indispensables.



Al mismo tiempo solicitamos que se nos resuelvan las obras y servicios que están pendientes desde el año pasado y que hoy se vuelven a ingresar en el pliego petitorio 2020.



Esperamos como ciudadanos, como colonia, su intervención cabal para que tengamos estos servicios que hemos solicitado, como es el abastecimiento de agua potable en estos tiempos de cuarentena.



Atentamente

Movimiento Antorchista de Ecatepec