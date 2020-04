A López Obrador le quedó grande la silla: senador Víctor Fuentes Solís

A LÓPEZ OBRADOR LE QUEDÓ GRANDE LA SILLA: SENADOR VÍCTOR FUENTES



El Presidente está pensando en la próxima elección, no en la próxima generación, dijo



Sólo escuchamos demagogia pura, sin soluciones para la salud ni la economía, apuntó



Luego del mensaje del presidente López Obrador en Palacio Nacional, el senador de la República Víctor Fuentes Solís declaró que el mandatario de México carece del liderazgo para tomar las decisiones que se necesitan para que el país salga de la crisis por el Covid-19.



"Al Presidente le quedó grande la silla, en su mensaje de hoy no dio a conocer una sola medida para levantar a México de la crisis económica. Ni una sola. El Presidente está perdido", expresó.



El legislador federal se dijo decepcionado porque esperaba que el primer mandatario anunciara la aplicación masiva de pruebas; la adquisición de ventiladores, equipo médico y medicinas; la reconversión hospitalaria y de espacios públicos y recursos extraordinarios para las entidades y enfrentar juntos la epidemia.



"No fue así, sólo escuchamos demagogia pura", aseveró.



En el tema económico, dijo, no hubo anuncios de apoyos ni a trabajadores, ni a desempleados, ni a empresas.



"Ni una palabra a incentivos fiscales, treguas tributarias, ni programas contracíclicos’, añadió.



Fuentes Solís apuntó que México enfrenta uno de los retos más grandes de su historia pero que no hay jefe de Estado.



"Siguen las excusas, se postergaron las acciones y el hundimiento de México empeora", alertó.



El legislador federal indicó que es una lástima que el Presidente siga interponiendo sus intereses electorales antes que el bienestar del país.



"Él está pensando en la próxima elección, no en la próxima generación. Hoy, nuevamente, la investidura le quedó enorme", concluyó.