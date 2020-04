A los enamorados del agonizante futbol y la naturaleza

Bendita sinceridad.

Vale platicar el dialogo entre un exfutbolista, desempleado y moribundo por el virus y su bella esposa.

"Querida mía, antes de morir debo confesarte que te engañé dos veces durante todo nuestro matrimonio. Por favor, perdóname".

"Te perdono mi amor. Pero tengo que confesarte que yo también te he engañado solo 3 veces".

"¿Tres dices?", sintiéndose un poco deprimido porque ella lo engañó más que él.

"¿Quiénes eran?"

"Bueno", dijo dulcemente su esposa.

"Recuerdas lo difícil que fue para que entraras al equipo de fútbol.

Bueno, pues fui al entrenador e hice algo. Esa fue la razón por la que finalmente entraste al equipo".

Su esposo alarmado pero agradecido de que ella hiciera eso por él.

"¿Quién más?"

"Bueno, recuerdas cuando entraste al equipo por primera vez y nadie te pasaba el balón. Fui con los otros 10 jugadores y me acosté con ellos para que te incluyeran en el juego".

"¡¿Hiciste qué?!" Gritó exaltado.

Ella continuó: "Y recuerdas al principio cómo nadie iba a animar los partidos. Bueno pues ..."

Todos aplaudieron después.



Y ahora, ya en serio, sobre la naturaleza:

Compartimos hermosas y sabias frases sobre la naturaleza.

Artistas, naturalistas, biólogos, deportistas, líderes religiosos. Vaya todas las personas sabias han alabado la naturaleza y han reconocido nuestra conexión dependiente con ella.

Hoy te traemos algunas de las mejores frases de la historia que expresaron los más ilustres enamorados de la naturaleza y que son un auténtico tesoro a tu disposición.

Los numeramos, por si te interesa archivarlos.

1. Mantén tu amor hacia la naturaleza, porque es la verdadera forma de entender el arte más y más. (Vincent Van Gogh)

2. Nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. (Juvenal)

3. La naturaleza es el arte de Dios. (Dante Alighieri)

4. Todas las obras de la naturaleza deben ser tenidas por buenas. (Cicerón)

5. Sólo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. (Francis Bacon)

6. El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que ésta no tiene opinión sobre nosotros. (Friedrich Nietzsche)

7. La naturaleza nunca se apresura. Átomo por átomo, poco a poco logra su trabajo. (Ralph Waldo Emerson)

8. Podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos resistir a las naturales. (Julio Verne)

9. La naturaleza es la mejor maestra de la verdad. (San Agustín)

10. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. (Albert Einstein)

11. Adopta el ritmo de la naturaleza; su secreto es la paciencia. (Ralph Waldo Emerson).

12. La naturaleza siempre lleva los colores del espíritu. (Ralph Waldo Emerson)

13. Estudia la naturaleza, ama la naturaleza, acércate a la naturaleza. Nunca te fallará. (Frank Lloyd Wright)

14. La naturaleza no se apresura, sin embargo, todo se lleva a cabo. (Lao Tzu)

15. La naturaleza y el silencio van mejor juntas. (Terri Guillemets)

16. La belleza del mundo natural está en los detalles. (Natalie Angier)

17. En todas las cosas de la naturaleza hay algo de lo maravilloso. (Aristóteles)

18. Elige solo una maestra; la naturaleza. (Rembrandt)

19. La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano, tan vital como el agua o el buen pan. (Edward Abbey)

20. En la tierra no hay cielo, pero hay partes de él. (Jules Renard)

21. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. (Leonardo da Vinci)

22. La naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres. (Dalai Lama)

[email protected]