A los pies de Maradona, Italia y España

+Lionel Messi se puso la camiseta del Newell’s



+ Dalma, hija mayor del ídolo, llora en la tribuna, durante un partido Boca Juniors



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).– Cuatro días después de su muerte, el mundo sigue a sus pies. El futbol rindió homenajes emotivos a Diego Armando Maradona en varias ligas del mundo. Barcelona, equipo por el que pasó en España entre 1982 y 1984, empezó su duelo ante Osasuna con un momento dedicado a la memoria del ídolo recién fallecido.



Todos alrededor de la media cancha, el palco con las autoridades azulgranas y un gran retrato del Pelusa con la casaca del Barça.



Lionel Messi, al que el Pibe de Oro defendió de la crítica en varias ocasiones y dirigió en la Albiceleste en el Mundial Sudáfrica 2010, miraba cada tanto al cielo con pesar durante el minuto de silencio.



Cuando anotó el último gol de la victoria por 4-0 ante Osasuna, Messi se quitó la playera para mostrar otra de la leyenda argentina. Era la casaca de Newell’s Old Boys, en rojo y negro, club por el que Maradona tuvo un paso efímero.



’Nosotros como europeos no somos conscientes de lo grande que es Maradona en Argentina. Marcar un gol así como el de Leo, con esta calidad y dedicárselo, ha sido muy grande’, dijo el técnico barcelonista Ronald Koeman.



Newell’s fue el equipo donde Messi jugó en su niñez antes de fichar con el Barcelona a los 13 años. Maradona disputó cinco partidos con el club en 1993, cerca del final de su carrera.



En otros resultados en la Liga, el Celta de Vigo, con el mexicano Néstor Araujo, venció 3-1 al Granada y el Getafe empató 1-1 con el Athletic de Bilbao, mientras la Real Sociedad salvó un empate en casa 1-1 con el Villarreal.



El Nápoles, el equipo donde se consagró Maradona, goleó 4-0 a la Roma en un partido donde el club también rindió homenaje al ídolo argentino.



El mexicano Hirving Chucky Lozano salió como titular y estuvo 66 minutos con el conjunto del sur de Italia, cuyos jugadores portaron camisetas alusivas al Pelusa.



Fue el primer encuentro del Napoli en la liga italiana desde la muerte de Maradona, quien llevó al club a sus únicos dos títulos de la Serie A, en 1987 y 1990, por lo que es considerado una figura mítica.



Por otro lado, a pesar de no contar con su director técnico y su máximo goleador, el AC Milán mantuvo su racha invicta en el inicio de la temporada al doblegar 2-0 a la Fiorentina. El Udinese derrotó como visitante 3-1 a Lazio, Bolonia venció 1-0 al colista Crotone y Cagliari empató 2-2 con Spezia.



Boca rinde tributo



En Argentina, Boca Juniors, el equipo de los amores del astro, hizo un homenaje que alcanzó niveles estremecedores.



Con una bandera gigante sobre una tribuna y su nombre estampado en el dorsal de las camisetas de todos los futbolistas del equipo, el club xeneize rindió tributo a quien tuvo en sus filas en dos etapas.



En el palco en el que solía asistir con Diego, Dalma Maradona, hija mayor del ídolo, lloró cuando los jugadores de Boca le ofrendaron a su padre el primer gol en el partido contra Newell’s Old Boys.



En redes sociales se hizo viral el vídeo de un homenaje al excrack fallecido por parte de la selección de Nueva Zelanda de rugby contra su similar argentina.



Hizo la tradicional danza haka, previo al juego, con una playera negra desmayada sobre el césped, irremediable verde, con el número 10 en la espalda.