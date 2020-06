A los trabajadores de la salud querían llevarlos al "matadero"

Por Norma Cardoso



A través de un oficio emitido por los Servicios de Salud de Nayarit, que encabeza el Dr. Raúl Santiago López Díaz, se da a conocer a los trabajadores, que se concluye el confinamiento general e inicia la reactivación social, por lo que todos sin excepción deberán de presentarse a trabajar, sin importar que sean personas vulnerables.

Así mismo, menciona que debido al incremento de contagio y propagación del virus COVID-19, esto incide de manera directa a la capacidad hospitalaria y de atención médica, por parte de las autoridades sanitarias, es así que exigen el reforzamiento de medidas para evitar un colapso en sus servicios, es por ello que se decidió que se tiene que contar con el personal disponible para hacer frente a la emergencia epidemiológica.



Fue así que pidieron a los directivos que solicitaran al personal de las diversas unidades médicas presentarse a laborar, no importando que fueran enfermos crónicos y/o personas de la tercera edad.



En entrevista, el Secretario General de la sección 31, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, José Luis Martínez Medina, mencionó que ’supuestamente esta orden fue por parte del Secretario General de Gobierno, el día de hoy (jueves), todos los trabajadores tienen que regresar a laborar, sin embargo, hay un decreto federal en el cual la propia Secretaria de Salud y el gobierno federal dicen que esos trabajadores tienen que permanecer en resguardo, por lo que ayer tratamos de ver al Secretario General de Gobierno (Antonio Serrano), sin tener éxito, no lo localizamos’.



Sin embargo, más tarde, a través de sus redes sociales, el gobernador de la entidad, manifestó que ’para resguardar la vida de las y los trabajadores en situación vulnerable del sector salud, informo que quedan suspendidos temporalmente los efectos, aplicación y observancia del comunicado con fecha 10 de junio, que fue notificado con oficio SSN-DA/0979/2020, hasta que no se revise y valide la situación da cada caso, en consecuencia las personas vulnerables deberán cumplir el confinamiento responsable en sus hogares’.