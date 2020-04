A mantenerse en casa, llaman las autoridades; llaman a no confiarse. —En Guerrero las cifras de contagios y fallecimientos son moderados. —Garantiza Astudillo el respaldo y apoyo a médicos, enfermeras y trabajadores de salud. —Investigadores de la UAM creen que el mayor número de contagios se dará en mayo.



El problema del coronavirus en el país y en Guerrero no está controlado, sino que se encuentra en una peligrosa etapa de crecimiento, que podría descontrolarse si la gente no atiende con mucha responsabilidad los llamados del gobierno del estado y de la Secretaría de Salud, principalmente en el sentido de mantenerse en casa.

No resulta sencillo, efectivamente, mantener la cuarentena, porque para la gente que por trabajo y necesidad se mantiene muy activa fuera de su domicilio resulta muy pesado encerrarse y salir sólo ocasionalmente a cumplir algunas necesidades en cuanto a las compras necesarias.

Sin embargo, es indispensable hacerlo, pues aunque resulta muy pesado estar encerrado, más difícil es provocar que alguno de los miembros de la familia resulte infectado por el Covid-19, porque las consecuencias son imprevisibles, sobre todo entre las personas más vulnerables, como los mayores de 60 años, que están presentes en muchas familias.

Según las previsiones de las autoridades de Salud federales, esta semana que empieza y la próxima podrían marcar el pico de los contagios, porque se daría en estos 14 días la mayor cantidad de personas infectadas por el virus que ha resultado mucho más peligroso que los que se dieron en pandemias anteriores como la del AH1N1.

Además, las expectativas no son muy satisfactorias, porque en opinión del subsecretario Hugo López-Gatell, será para junio cuando se espera el pico de los contagios por el coronavirus en México, pero sostiene que para julio y agosto habrá un descenso y en octubre el aterrizaje final.

SIN EMBARGO, el propio AMLO confiaba en que la cuarentena pueda levantarse mucho antes, pues sostuvo que esperaba poder hacerlo poco antes del 10 de mayo.

En realidad resulta muy complicado hacer previsiones precisas sobre la evolución de esta pandemia, porque deben tomarse en cuenta muchos factores que es muy complicado medir con precisión a estas alturas, porque no se conoce, por ejemplo, hasta dónde pueden crecer los contagios en México, que dependerían de la disciplina de la gente para observar las medidas de prevención y la capacidad de las autoridades para hacerlas cumplir.

EN GUERRERO LAS CIFRAS DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS SON MODERADOS. —En el estado las cifras que se manejaban hasta este lunes son de 70 personas con el Covid-19, que aumentaron en 14 en 24 horas, con el dato de 6 fallecimientos, más varias decenas de casos sospechosos.

Puede verse que en el estado las cifras no se han disparado, sino que se mantienen dentro de límites tolerables, sin generar ninguna alarma fuera de lo necesario y razonable.

Para la protección en general, se insiste en que la gente se mantenga en sus casas, porque es la mejor manera de evitar que se produzca un contagio masivo, que genere una grave emergencia nacional, como sucedió en varios países europeos y en naciones americanas como Ecuador y ahora en Estados Unidos que vive la peor emergencia de esta pandemia, por descuido de sus autoridades, especialmente del presidente Trump, que desestimó los datos que se tenían sobre el peligro de descuidar las medidas preventivas, tal como se hizo.

GARANTIZA ASTUDILLO EL RESPALDO Y APOYO A MÉDICOS, ENFERMERAS Y TRABAJADORES DE SALUD. —El personal del sector Salud será protegido de la enfermedad y de agresiones absurdas de familiares de pacientes, para que puedan trabajar con tranquilidad y dando su mejor esfuerzo como lo han estado haciendo.

Sin embargo se denunció que hasta ahora, el gobierno federal no ha enviado a Guerrero ni siquiera un cubre bocas, mucho menos los medicamentos que ayuden a darles atención a quienes resultan infectados, que requieren un tratamiento especializado, sobre todo en cuando a la necesidad de usar ventiladores y otros medicamentos necesarios en estos casos.

En la Mesa de Coordinación para la Paz, el gobernador Astudillo destacó que se tomarán las medidas necesarias para garantizar el desempeño seguro de su labor en el caso de todo el personal de salud, por lo que llamó a la gente a valorarlos y respetarlos.

LOS RECLUSORIOS PENALES son uno de los sectores que llaman la atención de las autoridades de Salud, porque en la mayoría de ellos existe sobre población, de modo que un contagio que no fuera detectado a tiempo podría causar un problema grave dentro de esos centros donde hay vatios miles de personas que de alguna manera violaron la ley.

En la Mesa de Coordinación que se celebra diariamente, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca aseguró que los centros penitenciarios del estado operan con normalidad, con las medidas sanitarias y las restricciones que se aplican, por lo que hasta ahora no se ha presentado ningún caso de contagio del coronavirus.

Además, sostuvo que la incidencia delictiva en el estado muestra una tendencia a la baja y en especial en Acapulco se tiene una baja del 44 por ciento en los homicidios dolosos, respecto de las mismas fechas del año pasado.

Realmente puede ser que hasta algunos delincuentes se hayan quedado en su casa, por el riesgo de que sea el coronavirus quien los someta al orden y les impida volver a delinquir eternamente.

NO HAY COINCIDENCIA EN LA DURACIÓN de la pandemia, porque, por ejemplo, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguran que el mayor número de contagios por el nuevo Covid-19 en México podría alcanzarse a mediados de mayo.

No resultan, pues, muy optimistas las previsiones sobre el término de la cuarentena que no deja de crecer.

