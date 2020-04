A más pruebas, hay más infectados

Mueren más de neumonía atípica

• Test de China, son insuficientes

• AMLO con el Grupo Monterrey

• Gobernación: habrá apoyo a Pymes



La cobardía es la madre de la crueldad

Michel Eyquem de la Montaigne 1533-1592; ensayista francés



Lo datos que proporciona todas las noches los funcionarios de Salud, encabezados por Hugo López Gatell, no llevan lógica. La relación del número de enfermos y los muertos, presenta un nivel pequeño a la media internacional.

Aquí, en este espacio hemos comentado que a más pruebas, habrá más reportes de enfermos. Para evitar contagios es fundamental la aplicación de muchísimas pruebas. No le tengamos miedo a la estadística. A lo que debemos tenerle miedo, incluso pánico, es que se oculte la verdad.



Crece el número de fallecidos y, la duda salta ante la falta de insumos y pruebas de detección del COVID-19. La desconfianza en las acciones de gobierno es de una buena parte de la población. No están contentos en el manejo de la pandemia. Se actúa tarde y superficialmente.



Sabemos que vivimos en un país pobre, con carencias inenarrables de recursos para enfrentar la pandemia que azota a la humanidad entera. Es cierta la queja del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acerca de que el sistema de Salud lo dejaron en ruinas gobiernos anteriores del PRI y del PAN.



Sin embargo, esta no es justificación para no rescatar ese sistema y, sobre todo, en momentos de gran emergencia de la humanidad. Si quitaron recursos al sector salud, que se recuperen. Si hubo o hay corrupción en los negocios alrededor del sistema nacional hospitalario, pues que se elimine y se envíen a la cárcel a los corruptos. Aquí no hay perdón ni olvido. En estos momentos son crímenes contra la humanidad.



A todo ello, se suma el interés de los políticos en el mundo de salir mejor librados de la catástrofe. Buscan atender a las estadísticas con visión electoral, pero con el menor gasto financiero. Eso pasa en las economías emergentes; pobres, pues. Sus gobernantes no se cansaron de saquear las arcas públicas y ahora se sufren las consecuencias: falta de insumos para salvar vidas.



México dio a conocer que compró insumos en China para enfrentar la crisis en el país. El canciller Marcelo Ebrard, recibió en un avión fletado como donación por Aeroméxico, 45 mil pruebas. Son buenas, pero insuficientes. Batas, guantes, tapabocas, cubrebotas, así como todos los insumos llegan a cuentagotas.

Las medidas que se deben tomar deben acelerarse. Cada minuto que se pierde, hay peligro de muerte para algún mexicano.



PODEROSOS CABALLEROS: Ya que estamos en el tema del coronavirus, no debemos perder de vista que todavía no vivimos la pesadilla en sus niveles más elevados. Lo veremos en dos o tres semanas. El número de muertos crecerá, pero no debemos sentir pánico.



Si estás aislado y usas tapabocas, disminuye el riesgo de contagio. #QuedateEnCasa #UsaTapabocas! *** Ayer, el presidente López Obrador, se reunió con los empresarios del llamado Grupo Monterrey. Estuvieron con él y los presidentes de los conglomerados industriales más importantes del país, le expusieron al presidente las necesidades de ese sector. AMLO sólo puso oídos, pero no se comprometió a nada.



En cambio, los extremistas del gobierno de izquierda morenista, quieren aniquilar al sector privado. Estos sujetos que nunca han creado un solo empleo en sus vidas y viven como parásitos de 130 millones de mexicanos, son lo que ponen obstáculos. No es ideología, es una visión torcida de la economía. *** Pero, mira estimado lector.



La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que si habrá apoyos al sector privado para evitar despidos y una caída en la producción del país, lo que conllevaría una caída en la captación de empleo. *** Carlos Salazar, líder del CCE está contra la pared. Varios agremiados lo ven como débil al tocar los temas del sector privado ante el Presidente. Esta se puede convertir en una crisis empresarial grave.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La subcontratación herramienta clave para el empleo ante Covid-19. Elías Micha, que dirige la asociación de empresas de capital humano, TallentiaMX, advierte que la emergencia económica derivada de la pandemia del Covid-19 podría causar la pérdida de más de 7 millones de empleos, por lo que considera urgente el fomento al empleo a través de acuerdos laborales flexibles y la subcontratación.



Es un momento crítico en el cual se debe aprovechar la administración responsable de los trabajadores, ya que una empresa de outsourcing es capaz de otorgar financiamientos a las millones de Mipymes que integran más del 90% de las unidades económicas del país.

