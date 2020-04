A medias, autoservicios acatan reglas sanitarias ante el COVID-19

"¿Y ahora qué hago?" Preguntó un adulto de la tercera edad al guardia que custodia la puerta del Walmart; el uniformado le impidió pasar para hacer la compra.



"La entrada está prohibida a adultos mayores y niños, además sólo entra uno por familia, son las nuevas disposiciones", contestó el oficial; el viejito se retiró rascándose la cabeza.



Tras un recorrido, Notimex constató que sobre avenida Cuitláhuac, en la delegación Azcapotzalco, hay al menos cuatro supermercados y una decena de tiendas de abarrotes, pero sólo en una de ellas se respetan las disposiciones sanitarias de los gobiernos capitalino y federal ante la nueva cepa de coronavirus.



La sucursal de Walmart en la zona es la que con mayor ahínco cumple la reglamentación ante la emergencia sanitaria. Se ha cerrado una puerta de acceso y para ingresar la gente se forma para esperar su turno: sólo pueden permanecer un máximo de 100 personas adentro.



-"Conforme se desahogue la tienda podemos ingresar", casi grita el policía al tumulto.



-"¿Quién dice? ¿Por qué no podemos entrar? ¡De todos modos qué caso tiene si estamos todos aquí afuera en la fila bien pegaditos!", espeta uno de los clientes, y se le unen dos inconformes más.



- "Lo dice el Gobierno", contestó el guardia, mientras los compradores se alejan visiblemente molestos.



Dentro de la tienda, un televisor a todo volumen recita las nuevas reglas: disponer del gel antibacterial gratuito, visitar el establecimiento sin compañía y mantener una sana distancia de al menos dos metros.



También, en el área de cajas se han colocado con cinta adhesiva unas equis para esperar su turno, a fin de que los clientes no se acerquen, y se han instalado pantallas acrílicas para evitar algún tipo de contaminación en el área de cobro.



Empero, los cajeros no usan cubrebocas ni guantes. El intercambio de dinero fluye y no cesa.



También en Soriana se ha cerrado una puerta de acceso, pero a diferencia de Walmart, los guardias de seguridad únicamente ofrecen gel antibacterial y una toalla húmeda para limpiar los carritos.



En Oxxo, Pizza Hut, veterinarias, licorerías y tiendas de conveniencia, las medidas se pasan por alto. No hay gel, los trabajadores no usan guantes ni cubrebocas, incluso en CarneMart un adulto de la tercera edad mantiene su trabajo como "cerillito", eso sí, porta un cubrebocas, ’por si las moscas’.



Notimex