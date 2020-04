A mitad del camino, se han realizado en San Marcos 18 acciones en materia de saneamiento básico

El Gobierno de San Marcos, que preside, Tomás Hernández Palma, avanza en materia de saneamiento básico, a mitad del camino, se han realizado acciones que han ayudado a mejorar el servicio de drenaje sanitario, en las comunidades de Las Mesas, Las Vigas, San José Guatemala, Monte Alto y la Cabecera Municipal.



De primer orden, ha sido el tema de saneamiento básico en la cabecera municipal. En estos 18 meses de gobierno municipal, se han llevado a cabo 10 acciones en el rubro de saneamiento básico en la cabecera municipal, esto con el propósito de garantizar la salud a los vecinos en las colonias como, Quinta Sección, El Tanque, Santa Cruz, Revolución, Aterrizaje, Alta Villa y Zapata; Quienes por años sufrieron los malos olores y la contaminación que representa la falta de red drenaje sanitario.



Asimismo, en las comunidades se ha brindado apoyo de manera constante, para desazolvar alcantarillas, rehabilitar sistemas de drenajes colapsados y se han introducido nuevas redes de drenaje sanitario, que han permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades como, Las Vigas, Las Mesas, entre otras.



El alcalde sanmarqueño, ha expresado, que son obras necesarias por el daño que causa a la salud respirar materia contaminada.



’Hemos avanzado de manera significativa en estos meses de gobierno, obras de saneamiento básico son necesarias y urgentes, porque la salud no es un juego, son obras que no se pueden posponer, porque los drenajes ahí estaban, brotando e inundando viviendas, enfermando a los paisanos. Estas son obras que no están a la vista de todos, pero que deben de realizarse, para garantizar la salud de los sanmarqueños’ Informó Tomás Hernández Palma.









A mitad del camino, se han llevado a cabo 18 acciones en materia de saneamiento básico



San Marcos, Guerrero; 16 de marzo. – El Gobierno de San Marcos, que preside, Tomás Hernández Palma, avanza en materia de saneamiento básico, a mitad del camino, se han realizado acciones que han ayudado a mejorar el servicio de drenaje sanitario, en las comunidades de Las Mesas, Las Vigas, San José Guatemala, Monte Alto y la Cabecera Municipal.



De primer orden, ha sido el tema de saneamiento básico en la cabecera municipal. En estos 18 meses de gobierno municipal, se han llevado a cabo 10 acciones en el rubro de saneamiento básico en la cabecera municipal, esto con el propósito de garantizar la salud a los vecinos en las colonias como, Quinta Sección, El Tanque, Santa Cruz, Revolución, Aterrizaje, Alta Villa y Zapata; Quienes por años sufrieron los malos olores y la contaminación que representa la falta de red drenaje sanitario.



Asimismo, en las comunidades se ha brindado apoyo de manera constante, para desazolvar alcantarillas, rehabilitar sistemas de drenajes colapsados y se han introducido nuevas redes de drenaje sanitario, que han permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades como, Las Vigas, Las Mesas, entre otras.



El alcalde sanmarqueño, ha expresado, que son obras necesarias por el daño que causa a la salud respirar materia contaminada.



’Hemos avanzado de manera significativa en estos meses de gobierno, obras de saneamiento básico son necesarias y urgentes, porque la salud no es un juego, son obras que no se pueden posponer, porque los drenajes ahí estaban, brotando e inundando viviendas, enfermando a los paisanos. Estas son obras que no están a la vista de todos, pero que deben de realizarse, para garantizar la salud de los sanmarqueños’ Informó Tomás Hernández Palma.