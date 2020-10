A Morena no le importa la salud de los mexicanos

Nicolás Romero, México.- Nuevamente el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador arremete contra la población de México al proponer un proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 insuficiente para el sistema de salud, aseguró el dirigente del Movimiento Antorchista del noroeste mexiquense, Héctor Javier Álvarez Ortiz al indicar que dicho proyecto excluye a 20 millones de personas al no atenderlas el INSABI, y a la población entera al dejarla en manos de la pandemia.



El gobierno de López Obrador -dijo- al no asignar un mayor presupuesto ocasiona que los problemas se agraven al no contemplar recursos extraordinarios para hacer frente a la pandemia, pandemia que no está domada y que sigue causando la muerte de miles de mexicanos; no asigna recursos para atender a las personas que ya estaban excluidas del Seguro Popular; y hace a un lado el derecho de salud de los mexicanos al asignar más recursos a las obras faraónicas del Presidente, las cuales no son necesarias en este momento y no sabemos si realmente su costo será un beneficio para la población.



A Morena y a López Obrador no les importa el pueblo de México, esto se constata porque el monto asignado para el sector salud en este 2021 prácticamente se mantuvo igual al 2020, los 664 mil millones de pesos son insuficientes para atender las necesidades de la población que se enfrenta a una pandemia, que por las malas decisiones del gobierno para atenuarla, sigue afectando sobre todo a los pobres y que ha generado hasta ahorita, a siete meses de su origen en México, la muerte de más de 77 mil personas y que más de 738 mil se hayan contagiado, aseguró.



Para evitar que la población de México siga perdiendo la vida por la pandemia u otras enfermedades que se pueden curar y que por desatención gubernamental originan muertes, es importante que en el Presupuesto de Egresos 2021, el gobierno federal incremente los recursos económicos al sistema de Salud. Para referencia México solo destina la quinta parte que ejercen los países adheridos a la OCDE, esto es que mientras que en México se destinan 390 pesos por habitante en los demás países se invierten 1,840 pesos, apuntó.