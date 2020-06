A Morena no le interesa ni la vida ni los derechos humanos,

solo quieren lucrar políticamente con la tragedia: Verónica Delgadillo



· Mientras el gobierno federal, el gabinete y sus operadores políticos piensan en lucrar con el caso de Giovanni, en Jalisco se está haciendo justicia, señaló la senadora Verónica Delgadillo.



Durante la discusión de la agenda política de la Comisión Permanente respecto a los hechos ocurridos en el estado de Jalisco la semana pasada, la senadora Verónica Delgadillo fijó su postura y aseguró que la oposición busca aprovecharse de la tragedia para intentar desestabilizar a un gobierno estatal y lucrar políticamente.



En uso de la voz, la legisladora jalisciense señaló que en Jalisco están tomando acciones para hacer justicia por el caso de Giovanni López, a la fecha se han encarcelado a tres policías involucrados y se está investigando al alcalde del municipio de Ixtlahuacán. ’En Jalisco estamos en contra de los levantamientos arbitrarios a jóvenes y de la violación de derechos humanos’, sostuvo enfática.



Por lo anterior, explicó que, a partir de las manifestaciones de los días pasados, se instaló una mesa de coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en la cual se incluyó a la federación de estudiantes universitarios. Señaló que se han liberado a todas las personas que fueron detenidas de manera arbitraria, se cumplirán todas las recomendaciones emitidas por la ONU-DH y a su vez, se trabaja en la reparación de los daños.



Asimismo, indicó que el gobernador de Jalisco ha pedido la intervención de la Fiscalía General de la República. ’Jamás vimos tan coordinados al gabinete, a los legisladores y a los operadores de Morena reaccionando y atacando al gobierno local. Ojalá que las ganas de servir a México los motivara tanto como las ganas que tienen de descarrilar a un gobierno estatal’, sostuvo.



La senadora ciudadana lamentó que la oposición se haya encargado de tergiversar los hechos ocurridos en el caso de Giovanni López y, por el contrario, no han señalado con la misma determinación el caso de Carlos Navarro, quien fue asesinado en mayo por policías estatales de Veracruz, gobierno encabezado por Morena. ’No les interesan ni las vidas, ni las víctimas inocentes, ni los derechos humanos. Lo que les interesa es lucrar políticamente con esta tragedia’, señaló.



Al finalizar, Verónica Delgadillo hizo un llamado a detener el oportunismo y el golpeteo político y pidió voluntad para avanzar en la agenda política hacia la profesionalización y el fortalecimiento de los policías locales. ’En Jalisco no se va a tolerar la impunidad ni en el caso de Giovanni, ni en el caso de las detenciones arbitrarias’, concluyó.