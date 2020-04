A partir de este jueves 23 de abril entra el Hoy No Circula OBLIGATORIO, sin importar holograma

Claudia Sheimbaum informa sobre las medidas a implementar en la CDMX tras la declaratoria de la Fase 3.



1. A partir del jueves 23, se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del MetroCDMX, MetrobusCDMX y trenligeroCDMX





2. Medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeraciones.



3. Hoy No Circula obligatorio a partir del jueves 23 para todos sin importar holograma. Se excluyen taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad



4. Aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público.



5. Habrá mayor y más exhaustiva verificación de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la declaratoria de emergencia sanitaria.



Destacó que NO habrá multas ni toque de queda.