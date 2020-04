www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro.; 24 de marzo de 2020.-El delegado del Gobierno Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, informó que a partir de este jueves 26 de marzo se iniciará con el pago adelantado de un bimestre a adultos mayores y personas con discapacidad que acuden a ventanillas o mesas de atención, luego de que los beneficiarios que se encuentran bancarizados lo recibieron desde el pasado martes 24.

Lo anterior en cumplimiento de las instrucciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le preocupa que estos sectores vulnerables cuenten con recursos que les ayuden a hacer frente a la contingencia sanitaria que vive el país por el Covid-19.

Mencionó que este operativo de pagos estará sujeto a la reglamentación estipulada por las autoridades federales del Sector Salud, que pone especial énfasis en el cuidado de las personas vulnerables, por lo que está garantizada la suficiencia de insumos como gel antibacterial, mascarillas, en su caso, y se dará estricto seguimiento a la campaña de Sana Distancia.

También adelantó que se llevarán brigadas médicas a estos operativos de pago, para detectar y atender cualquier caso de contagio que se presente.

Sandoval Ballesteros precisó que esta jornada de pagos iniciará con 26 sedes, las cuales irán aumentando sobre la marcha, y especificó que citarán a grupos pequeños para que acudan a recibir sus apoyos económicos.

Insistió que los adultos mayores y personas con discapacidad deberán acudir conforme se les vaya citando, a efecto de evitar filas y desgaste físico.

También dijo que los adultos mayores que ya tienen un escrito libre con el que nombraron a un auxiliar, es preferible que asista éste a recoger el apoyo, y no exponer a la persona mayor, mucho menos si presentan síntomas de enfermedad.



Informó que no se suspenderán los pagos de quienes no puedan cobrar en esta ocasión y se les cubrirá posteriormente. Del mismo modo, anunció, se reactivarán todos los pagos que se encontraban suspendidos.