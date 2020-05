A partir del 18 de mayo inicia plan para Nueva Normalidad

www.guerrerohabal.com



Ciudad de México. 13 de mayo del 2020.- En la conferencia Mañanera de AMLO se presentó el plan de reapertura de manera progresiva y con certidumbre.



Tras la participación de AMLO que subrayó la importancia de la información pública para toda la población así como la adhesión a las medidas de salud.



Por su parte el secretario de Salud, Jorge Alcocer afirmó que se trata de una reapertura de manera progresiva y con certidumbre.



’Una gran parte del territorio se encuentra sin casos y esto nos permite levantar o suspender las medidas de alcance nacional», dijo por su parte el doctor Hugo López Gatell.



Precisó que dichas medidas serán focalizadas de acuerdo a la intensidad de la transmisión, el riesgo y la capacidad de resolución de cada entidad federativa y de cada municipio.



’Al levantar las medidas sanitarias nacionales no quiere decir que se quitan las medidas de mitigación», atajó.



Insistió que las medidas estarán dinámicamente «adaptándose de acuerdo a la realidad epidemiológica, la vulnerabilidad de los estados y los municipios«.



Subrayó la coordinación interinstitucional ante la pandemia:



-«…, obvio, bajo la tutela y el asesoramiento de la autoridad sanitaria nacional’.



El plan de reapertura y la nueva normalidad

Estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas



La estrategia brinda claridad, seguridad y certidumbre para la población, especialmente para los trabajadores, las empresas así como los gobiernos estatales y municipales.



Asimismo, propicia una reapertura gradual, ordenada y cauta, para que sea segura y duradera.



Se detalla que entre los principios rectores de la estrategia está basada en privilegiar la salud y la no discriminación.



Inicia el 18 de mayo con reapertura en Municipios de la Esperanza Preparación de la reapertura general y el 1 de junio se implanta un sistema de semáforo por regiones



Etapa 1

Como se mencionó la etapa uno comienza el 18 de mayo con el inicio de la reapertura en los Municipios «de la Esperanza«, que son los que no tienen casos de coronavirus.



Es decir 269 municipios en 15 entidades federativas



Etapa 2

Así mismo en la quincena del 18 al 31 de mayo se realizarán acciones de preparación para la reapertura.



En esta etapa tanto la minería, como la construcción y la fabricación de equipo de transporte serán consideradas actividades esenciales.



Etapa 3

La etapa tres del plan de regreso a la Nueva normalidad implica la utilización de un semáforo regionalizado.



El semáforo

El semáforo es un protocolo de cuidado.

Por una parte el rojo indica MÁXIMO DE ALERTA SANITARIA, en este caso sólo están en operación de las actividades esenciales. Incluye minería, construcción y fabricación de equipo de transporte.



En naranja, ALTO, significa que se permite la operación de actividades esenciales y reducida en no actividades no esenciales.



Se ubica en el semáforo de cuidado, que el amarillo es un INTERMEDIO de retorno a las actividades, en este caso acotadas en el espacio público y con actividad económica plena.



Finalmente el semáforo regionalizado indicará en Verde: COTIDIANO, es decir, reanudación de actividades escolares,sociales y de esparcimiento.



Eso implica actividad económica plena.



Dentro de las medidas de aplicación general se encuentra la elaboración por empresa de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades.



Además, la capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral y la readecuación de espacios y procesos productivos.



Incluso filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral.