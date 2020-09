A partir del lunes serán más estrictas las medidas en la lucha contra el Covid-19: De la Peña Pintos

Acapulco., Gro, 19 de Septiembre de 2020.- A partir del lunes las medidas en la lucha contra el Covid-19 serán más estrictas, así lo informó el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, quien una vez más hizo un llamado a la población sobre el impacto que tiene esta enfermedad y la necesidad de mantener de manera puntual la aplicación de los protocolos de cuidado.



Acompañado por el secretario de Finanzas y Administración (Sefina), Tulio Pérez Calvo, el encargado de Salud se refirió al esfuerzo que se está realizando a través de los diferentes operativos a lo largo y ancho del estado, en donde en colaboración de los ayuntamientos, se redoblan las acciones y las estrategias de concientización entre la sociedad.



’El lunes 21 se convertirán en más estrictas las medidas, así está en el Periódico Oficial que el gobernador ha publicado todas estas medidas mucho más estrictas. Hay todo un operativo por parte del gobierno, través de todas las instancias en colaboración con los ayuntamientos, que siempre debe ser importante hacer todo este equipo de trabajo, para disminuir los contagios’, señaló.



En su turno, Pérez Calvo detalló que los 65 filtros instalados por el gobierno del. estado en playas, mercados y lugares de alta concentración, tienen 80 días de funcionamiento ininterrumpido; durante este tiempo se ha promovido una cultura de prevención y concientización, además de que se han repartido cubrebocas y se realiza labor de sanitización.



Explicó que se ha puesto un gran énfasis en el tema de las playas, en donde además de orientar a los visitantes sobre las medidas a tomar para el correcto ingreso, también se vigila que se cumpla con el acomodo, colocación y afluencia en lo que respecta a mesas, camastros y sombrillas.



Al mismo tiempo se ha hecho labor de prevención y concientización en mercados como es el Central, el de la colonia Progreso, el Campesino, el de la colonia Icacos, el de la Garita, entre otros. De la misma manera se han instalado estos filtros en el acceso a hospitales, áreas de trasbordo del transporte público, el Zócalo de Acapulco, el Asta Bandera, sólo por mencionar algunos sitios.



’En distintos lugares están colocados estos filtros para poder seguir ayudando a la gente a entender que todavía estamos en un problema serio; hasta que no tengamos una vacuna, hasta que no se aplique la mayoría de la población, no podemos confiarnos y no podemos bajar la guardia’, agregó



’La población debe seguir atenta y siguiendo las indicaciones, además de evitar los lugares concurridos, limitar el contacto y no acudir a sitios cerrados. ’En el gobierno del estado no bajamos la guardia, no la baje usted’, añadió.



En esta emisión, se recordó a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017.



Los números del Covid-19



De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, en Guerrero hay 17 mil 315 casos acumulados y mil 857 fallecimientos. En las últimas 24 horas se registraron 151 casos nuevos, que representa un aumento del 0.9%; hay 766 casos activos, los cuales en su mayoría se concentran en Acapulco, Chilpancingo, Tixtla y Zihuatanejo.



En relación a las defunciones, informó que en el mes de septiembre se ha mantenido un promedio diario de 9 decesos; en este punto dijo que se requiere bajar esta cifra.



Reiteró su llamado para que la población más joven disminuya su movilidad y evite ser un vector de contagio para los adultos mayores. En cuanto a los pacientes hospitalizados, hay un registro de 239, de los cuales 35 se encuentran en estado crítico.



En cuanto a la ocupación hospitalaria, dijo que esta mantiene un comportamiento ondulante, en el que a nivel nacional Guerrero ocupa el noveno lugar, con 33% de ocupación de camas.



Y en lo referente a ocupación de ventiladores, se encuentra en el lugar 27, con 14 puntos porcentuales.