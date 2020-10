A pesar de las adversidades, el DIF Acapulco sigue en apoyo de los más necesitados

El sistema municipal del DIF Acapulco mantiene vigente el Programa Alimentario 2020, mismo que no para a pesar de la adversidad provocada por la pandemia del COVID-19, señaló la presidenta del patronato, Adriana Román Ocampo.



Agregó que, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, se mantiene la entrega de los paquetes de alimentos a las familias vulnerables del municipio.



Ante beneficiarios de Ciudad Renacimiento, Adriana Román precisó que la administración municipal tiene como una de sus prioridades el atender a las familias más pobres y vulnerables, ’por ello, en el DIF Acapulco, las brigadas no han dejado de operar a pesar de los riesgos que conlleva en medio de la pandemia’.



En la colonia Emiliano Zapata, tuvo lugar otra reunión donde el DIF Acapulco entregó sillas de ruedas a personas con discapacidad y también despensas a familias de escasos recursos económicos.



’Hoy, cada despensa, cada silla de ruedas se entrega directamente a las personas que lo solicitan, ya no hay intermediarios, se acabó que le ponían precios a las despensas, y que todo los beneficios solo llegaban a los líderes, ya que algunos de ellos, se aprovechaban y lucraban con los apoyos oficiales, eso se acabó, ya quedó en el basurero de la historia’, puntualizó Adriana Román.