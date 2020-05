A pesar de que reinicien labores, la Covid-19 dejará grandes pérdidas comerciales: Aguilar

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Mayo13, 2020.- Tras la emergencia sanitaria por el coronavirus diversos rubros de la vida comercial tendrán que redireccionar y otros deberán modificar su ruta operativa, toda vez que la pandemia no desaparecerá en un largo tiempo, porque mientras no haya una vacuna contra ésta, el riesgo de contagio seguirá latente, consideró el analista económico Alberto Aguilar.



Durante su participación en la Primera Emisión Central FM, el especialista indicó que hay muchas ’víctimas’ que sienten ya los estragos de esta enfermedad en su capital y desarrollo de sus actividades productivas, tal es el caso, dijo, del sector inmobiliario, el cual viene arrastrando problemas desde el año pasado, por lo que para este 2020 vaticinó una crisis de enorme magnitud.



’Hay varios factores que van a incidir en esta actividad, uno de ellos el sector de la construcción que está en picada, el consumo que se encuentra por los suelos y por supuesto la maltrecha confianza del consumidor por las muchas tomas de decisiones que no han sido precisamente las mejores, lo cual ha mermado este parámetro’, subrayó Aguilar.

Fuente: mi nación