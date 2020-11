A pesar que el Sistema de Salud no contaba con equipo necesario se tuvo la infraestructura para atender a enfermos del Covid-19: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 20, NOVIEMEBRE, 2020, 13:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO DE MEXICO



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia de su gobierno para atender la pandemia de coronavirus covid-19, pese a que ayer México superó las cien mil defunciones por coronavirus, pues considera que ha dado resultados.



En su conferencia de prensa en Palacio Nacional el Mandatario afirmó que desde el principio de la pandemia se buscó disminuir los contagios, así como obtener la infraestructura para atender a los enfermos, ya que el sistema de Salud no contaba con el equipo necesario. Además, aseguró que la estrategia ha estado encabezada por especialistas que ’son los mejores del mundo’.



El Presidente afirmó que, "lo que se ha hecho es lo que consideramos ha dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido. Nos heredaron un sistema de salud totalmente destruido, en muy poco tiempo creamos una infraestructura para atender a los enfermos y que se tomaron medidas acertadas cuando se llamó a la gente a que se cuidara en sus domicilios.





"En el momento más difícil se supo disminuir el número de contagios para que nos diera tiempo y tener la infraestructura camas equipos médicos, que no había porque heredamos un déficit de médicos en el país".



Comentó que México es uno de los países de América con menor número de fallecidos en proporción a su población y recordó que recientemente se realizó un nuevo convenio con hospitales privados.



El Ejecutivo federal, reconoció el trabajo del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo "ha hecho un trabajo excepcional", así como la labor de los médicos y enfermeras.



"Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, lo han hecho muy bien los médicos, las enfermeras, muy bien los responsables de llevar a cabo esta estrategia, son de los mejores del mundo, nunca se había tenido un Secretario de Salud con tanto conocimiento.





"El subsecretario Hugo López ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional. Su equipo, todos en lo académica son reconocidos investigadores del sistema nacional de investigadores nivel 3", resaltó.



El Presidente destacó que desde el inicio de la pandemia se fortaleció, en muy poco tiempo, la infraestructura hospitalaria para atender enfermos, lo que permitió que no ocurrieran escenarios de saturación como en países europeos como España.



En este sentido, recordó que no iban a ser suficientes las camas ni ventiladores, ’es muy lamentable también que, en esta situación, en esta circunstancia de dolor se viva una temporada de zopilotes o se padezca de una temporada de zopilotes’.



El Presidente mencionó que su gobierno continuará cumpliendo con la responsabilidad que tiene, de la mano con los titulares de la salud.



’¿Por qué cambiar? ¿nada más porque a los que medraban, robaban, no les gusta lo que estamos haciendo o no quieren vernos en el gobierno?’, cuestionó.



Ayer, México superó las 100 mil muertes por covid-19, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud que dio a conocer las cifras de la pandemia en el país al 19 de noviembre.

Asimismo, se registraron un millón 19 mil 543 casos acumulados, un millón 244 mil 739 casos negativos y 384 mil 718 casos sospechosos.



LA REVOLUCION MEXICANA TRAJO MEJORES CONDICIONES LABORALES PARA MEXICO



En el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que gracias a este suceso se mejoraron las condiciones laborales y se ampliaron los derechos de los trabajadores, siendo éste el legado de dicha transformación.



’Gracias a la Revolución se mejoraron las condiciones laborales, se estableció la jornada de ocho horas, el salario mínimo, el descanso obligatorio y otras prestaciones sociales que quedaron plasmadas en el artículo 123. Se entregó la tierra a los campesinos’, recordó.



El Mandatario recordó que este evento fue la primera revolución social del siglo XX en el mundo, y cobra aún más importancia por la lucha de justicia y democracia del pueblo mexicano; ’no fue en vano el sacrificio del pueblo’, aseguró.



A través de una breve reseña histórica, López Obrador resaltó los sucesos importantes de este hecho, con el que se logró el reparto de tierras entre los campesinos, al igual que recordó a los grandes insurgentes, como Emiliano Zapata o Felipe Carrillo Puerto.



’La Revolución es justicia para el obrero, para el campesino, para la gente pobre, no fue así en el terreno de lo político, no se avanzó en conseguir la democracia, la revolución no pudo hacer a un lado, arrancar la costumbre antidemocrática’, lamentó.



El Presidente comentó que, aunque la Revolución significó llevar justicia a la gente pobre, la asignatura que dejó pendiente fue consolidar un régimen democrático.



Reiteró que la lucha por la democracia aún continúa, en aras de respetar el voto libre, sufragio efectivo, que el pueblo elija a sus autoridades. Sin embargo, afirmó que su gobierno busca dar ’los primeros pasos’ para que estas demandas se cumplan.



’La revolución no pudo hacer a un lado, arrancar la costumbre antidemocrática, el mal hábito de la antidemocracia y después de la revolución siguieron las prácticas de imposición.



’Surge un partido de estado que impide que haya voto libre, sufragio efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades, esa fue la asignatura pendiente de la revolución. Ahora estamos dando los primeros pasos para que esa demanda se pueda cumplir’.



En esta fecha, dijo, también se conmemora el sacrificio de los mexicanos, sobre todo de aquellos que perdieron la vida (un millón, según las cifras del Presidente), ya sea por la violencia de los enfrentamientos como por las enfermedades y el hambre que le subsiguieron.



’Fue un gran acontecimiento por los aportes en beneficio de nuestro pueblo, por lo que ya mencioné: la justicia laboral, la justicia agraria. Algo que se le debe a la Revolución es que se haya establecido en la constitución el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales, eso no era parte de la legislación o del derecho’, sostuvo.



Indicó que este cambio sería benéfico para que más tarde el petróleo perteneciera a la nación, por lo que pidió no olvidar ’este gran acontecimiento histórico’, pues se trata de la tercera transformación en la historia de México.