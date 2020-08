PALACIO

¿A precio de pandemia?



-Las grandes potencias en plena competencia

-La meta es la vacuna contra el Covid-19

-Laboratorios a punto de ’sacarse la lotería’



LA carrera por la vacuna anti Covid-19 mantiene en cerrada competencia a Estados Unidos, China, Rusia, India e Inglaterra, potencias mundiales que se disputan el mérito político, económico y estratégico a nivel mundial.



Para lograr su cometido han invertido millonarios presupuestos para la elaboración del fármaco antiviral y se han coordinado con distintos laboratorios que tienen a su cargo el ansiado anhelo que ponga fin a la pandemia del siglo.



Estados Unidos confía en Pfizer y BioNtech; Moderna y Johnson & Johnson; AstraZeneca Y Novavax. Laboratorios Moderna se encuentra en fase tres y ha anunciado como ’precio de pandemia’ entre 32 y 37 dólares, equivalentes entre 716 y 828 pesos, la vacuna contra el Covid-19. En cambio, Pfizer y BioNtech, ofertará su producto en 19.50 dólares, equivalentes a 436 pesos mexicanos.



El Reino Unido ha entrado en negociaciones comerciales con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Pfizer y BioNtech, y Valneva, estimando que estará en condiciones de proporcionar el antiviral al mundo entero en 2.5 euros, cantidad muy aproximada a los 66 pesos aztecas.



Rusia se encuentra en la última fase experimental con su vacuna Avifavir y exportará el fármaco a Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Honduras y El Salvador, y se aplicará una vez que lo aprueben los respectivos ministerios de salud.



La India, en coordinación con el laboratorio Zydus Cadila, mantiene sustancia avance en la elaboración de la vacuna contra el virus SAR-CoV-2 que ha ocasionado centenas de millares de muertes en el mundo entero. La primera producción será de 100 millones de dosis y se estima aplicarla entre febrero y marzo del año próximo.



La República Popular de China no se queda atrás en la competencia por el ansiado antídoto, registrando fase tres en el avance científico y muy próximo a la aplicación en lo general.



Misma fase experimental que en México lleva a cabo el laboratorio Sanofi-Pasteur, proveedor en que el gobierno mexicano confía plenamente para hacer frente a la pandemia.



Sin embargo, llama la atención reciente declaración del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), TEDROS ADHANOM GHEBREYERSUS, quien afirma que ’quizás nunca haya una cura milagrosa para el Covid-19’.



Aseveración que, aún y cuando tuviera fundamento científico, no es momento de externarla públicamente ante la crisis sanitaria, emocional y económica que enfrentan todos los países del planeta.



A medida que el coronavirus alcanza más seres humanos, provocando la enfermedad Covid-19, la ’infodemia’ también hace lo suyo, principalmente a través de las redes sociales.



Que se trata de la tercera guerra mundial; que es el nuevo negocio de la industria farmacéutica y de los laboratorios; que se trata de infundir temor para forzar la inmunización; que si es un virus natural o creado por el humano; y una serie de etcéteras.



La competencia por la ’vacuna milagrosa’ también ha generado comentarios escépticos basados en que, tradicionalmente, la elaboración de una vacuna requiere de varios años de estudio, experimentación y efectos secundarios antes de ser aprobada por la autoridad mundial de la salud.



Sin embargo, dado el letal avance del virus SARS CoV-2, el mundo entero está en espera de la inmunización que permita recobrar la tranquilidad y normalidad que se vieron trastocadas a partir de diciembre del año pasado.



I.-Con el propósito de impedir el aumento de cierre de empresas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, GERARDO PEÑA FLORES, exhortó al IMSS y al INFONAVIT a suspender temporalmente el cobro de las cuotas temporales y reanudar el requerimiento en 2021.



II.-La fiscalía tamaulipeca ha integrado una carpeta de investigación asociada con soborno electoral con recursos económicos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, manejados por el ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN.

Por supuesto, ambas iniciativas con fundamento legal y dentro del marco de atribuciones, pero, eso sí, con generoso matiz político.



