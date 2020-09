A punto de desaparecer, perredistas se cobijan en Zambrano

En un escenario poco alentador dadas las preferencias electorales y con militantes que hacen pública su intención de abandonar el barco antes de que se hunda, los perredistas en Hidalgo se aferran a sobrevivir y para ello, no se les ocurrió mejor forma que cobijarse en la figura del presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.



El político aseguró que este instituto político llegará con más fuerzas y más triunfos al proceso electoral del próximo 2021; sin embargo, advirtió que permanecerán vigilantes y no permitirán que los ’mapaches’ de Morena, los Servidores de la Nación, organizados en el ejército electoral del presidente, coopten los votos a su favor.



A Zambrano no le informaron que su partido está en declive en Hidalgo, al igual que como marca su tendencia nacional, donde en el mismo senado de la República no cuentan con grupo parlamentario por no contar ni siquiera con los plurinominales suficientes.



En conferencia de prensa donde se hizo acompañar por candidatos a la presidencia municipal así como de líderes locales, el dirigente nacional criticó que los Servidores de la Nación operen como estructura electoral del Gobierno Federal, ’operan los programas sociales con centenares de miles de millones de pesos en todo el país, y en Hidalgo y Coahuila están haciendo lo suyo al estilo del viejo PRI asegurando el voto de los beneficiarios como si fuera una dádiva del presidente de la República y del partido de Morena’.



Luego de que Andrés Manuel López Obrador abandonara el PRD para fundar Morena, la segunda mayor ola de renuncias de militantes se dio a partir de 2018, en la que la desbandada se cuenta por miles y donde actualmente se tiene un pronóstico sombrío sobre su futuro, luchando por poder permanecer en las boletas electorales.