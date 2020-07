A punto de extinguirse "Fundación" de Calderón; ahora sólo depende de su partido

La fundación del exmandatario, Felipe Calderón Hinojosa, está por desaparecer después de seis años de estar sosteniendo la Fundación Desarrollo Humano Sustentable (FDHS), percibiendo millones de pesos a cambio de conferencias acerca del cambio climático en el mundo impartidas por el expresidente.



En el salón del Club se encontró con uno de sus mentores, Luis H. Alvarez (fallecido el 18 de mayo de 2016), su correligionario del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos; los exmiembros de su Gabinete, Javier Lozano Alarcón (quien fuera Secretario del Trabajo) y Ernesto Cordero (Secretario de Desarrollo Social y luego de Hacienda); su cuñado, Juan Ignacio Zavala; el entonces Gobernador, Guillermo Padrés (preso en 2016 por delitos de corrupción); Juan Manuel Oliva (quien fuera Gobernador de Guanajuato al tiempo de su Presidencia) y su hermana, Luisa María Calderón.



Aquella noche del 12 de febrero de 2014, Felipe Calderón Hinojosa, el hombre que gobernó México de 2006 a 2012, regresaba a la escena política después de una estancia en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachussets. Para la ocasión, invitó a 500 personas a las que les pidió un donativo de cinco mil pesos. Frente a ellos, presentó la Fundación Desarrollo Humano Sustentable (FDHS), a través de la cual, trabajaría para aminorar el cambio climático en el mundo.



Han pasado seis años y la FDHS se desdibujó al grado que ni el mismo expresidente la menciona, la fundación pervive con bajos recursos, sin dirección ni equipo de trabajo visibles y mínima producción de estudios.



El dinero en donativos particulares para la FDHS se fue en picada. Si en 2014 -el año en que inauguró sus trabajos- percibió 23 millones 662 mil 580; en 2019, esa cantidad fue de un millón 274 mil, una caída de 94.6 por ciento en seis años, de acuerdo con un monitoreo del dinero registrado en los reportes de donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



De hecho, el dinero se desmoronó en la fundación de Calderón Hinojosa apenas en el primer año de operaciones. Los donativos pasaron a siete millones 700 mil, un descenso de 67.4 por ciento. En 2016, a la fundación le llegaron tres millones 600 mil pesos, monto que significó un decremento de 53.2 por ciento con respecto al año en que inició. En 2017, el dinero se fue a un millón 256 mil 100, una caída de 94.9 por ciento. Ya no se recuperó. En 2018, tuvo un millón 200 mil pesos y en 2019, un millón 274 mil pesos.



Las fundaciones y organizaciones civiles sin fines de lucro pueden captar donativos en efectivo y en especie, tanto de México como del extranjero. Hasta ahora, la de Calderón Hinojosa no ha recibido ninguno del exterior. Tampoco en especie. Las aportaciones a las cuentas de la organización se han originado por completo en México y han sido en efectivo.



Tomislav Lendo Fuentes Fuentes fue uno de los hombres más cercanos al expresidente Felipe Calderón Hinojosa mientras este fue Presidente y en los primeros años fuera de Los Pinos. En octubre de 2014, fue nombrado como director de la FDHS. En el cargo se mantuvo hasta agosto de 2018.



En entrevista, confirma el declive de los ingresos en la fundación. ’Efectivamente, comparada a los primeros años de arranque, la capacidad de recaudación ha ido disminuyendo de manera consistente. No hubo los instrumentos, las herramientas ni las capacidades para sostener estos apoyos. Fundamentalmente eso se ha visto reflejado tanto en los ingresos, como en su capacidad de trabajo, de investigación y de producción de nuevos materiales’, expone.



Desde que Vicente Fox Quesada asumió como Presidente de la República, Fuentes Fuentes se convirtió en servidor público. En 2002, fue nombrado Director General de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República y un año después, Director General de Análisis Social.



En 2004, ocupó una de las plazas más estratégicas, pero también de las más discretas dentro del Gobierno federal: la Dirección General del Discurso. Así, se convirtió en uno de los hombres más importantes detrás del Hombre. Dos años más tarde, Felipe Calderón Hinojosa ganó las elecciones presidenciales y asumió como Jefe del Ejecutivo el 1 de diciembre de 2006. Tomislav Lendo Fuentes Fuentes permaneció en la oficina principal del Discurso y se convirtió en el responsable de las palabras que pronunció el ex Mandatario como Jefe de Estado mientras transcurría uno de los episodios más violentos de México por el llamado ’combate a los grupos delincuenciales’.



A la pluma de Tomislav Lendo Fuentes Fuentes se le debe, entre otros, el discurso dicho por Felipe Calderón en Morelia, Michoacán, después de la detonación de granadas la noche de El Grito de Independencia. En esa ocasión, Calderón Hinojosa leyó: ’Se equivocan quienes pretenden que el miedo haga presa de la sociedad y la inmovilice’.





El 5 de noviembre de 2018, por decreto presidencial, fueron suspendidos la pensión y un paquete de beneficios que recibían los expresidentes de México, incluido el pago de un equipo de trabajadores para formar una oficina. Hasta ese momento, Calderón Hinojosa utilizó la prestación para la FDHS. Así, los empleados de la fundación eran pagados por la Presidencia de la República.



El desmoronamiento del equipo dentro de la fundación coincide con la fecha en que fue suspendido ese beneficio.



Hoy, el organigrama de la fundación no es público. Tomislav Lendo Fuentes Fuentes -quien tuvo el salario más alto del equipo- describe que los trabajos son realizados por personal externo. Sin embargo en la página web no hay teléfono de contacto y el único nombre que aparece como responsable es el del exmandatario, quien tampoco estuvo disponible para una entrevista en la que se hablaría de la fundación y sus finanzas.Linaloe R. Flores | SIN EMBARGO