A que contribuyan a frenar la propagación del COVID-19, llama Astudillo al pueblo de Guerrero

Luego de recibir los últimos informes sobre la situación que prevalece en Guerrero a raíz de la emergencia sanitaria, el gobernador Héctor Astudillo Flores, insistió en su llamado a la población para que permanezca en casa y contribuya a frenar la propagación del coronavirus.



Durante la reunión efectuada en las instalaciones de la Novena Región Militar, el Ejecutivo guerrerense agradeció al comandante y general, Juan Manuel Rico Gámez, por su anfitrionía y mencionó lo referente al cierre de hoteles y tiempos compartidos, de manera voluntaria por las propias empresas y propietarios para evitar contagios, así como las acciones de las distintas autoridades para vigilar la prohibición del acceso a playas y cancelación o disminución de vuelos, lo que ha permitido frenar la velocidad de contagio del coronavirus, lo que ha colocado a la entidad en el lugar 21 a nivel nacional en incidencia de casos por COVID-19.



En el desarrollo de la reunión, el gobernador se comunicó con la Mesa Regional de Acapulco, la cual informó que se ha continuado con las acciones en playas para invitar a personas a retirarse de estas y permanecer en su casa para no ponerse en riesgo.



En la sesión, también se revisó el esquema de protección a centros comerciales y tiendas departamentales, sin reportarse ningún incidente.



Astudillo Flores, destacó la labor de las fuerzas armadas como una institución aliada de la sociedad guerrerense ante cualquier contingencia, en especial a través del Plan DN-III-E y reconoció el empeño y colaboración del personal de las instancias de Salud por su esfuerzo contra la propagación del coronavirus en Guerrero.



Por su parte, el secretario de Salud estatal Carlos de la Peña Pintos, detalló que hay 41 casos confirmados de coronavirus, 4 defunciones, 200 casos negativos, 145 sospechosos y 16 recuperados, y ocupa la entidad el lugar número 21 en cuanto a incidencia.



El funcionario estatal pidió a la población seguir tomando las medidas sanitarias recomendadas, de manera particular porque los próximos 15 días son los más delicados y precisó: "Esta es la parte central de todo ello, además de todas las medidas higiénicas, el quedarse en casa es la acción más importante, porque con ello vamos a lograr aplanar la curva. No queremos tener ese crecimiento de la enfermedad que ha sido verdaderamente dramático en países como Italia, como España, como el propio Estados Unidos".



En cuanto al uso de cubrebocas, el secretario indicó que de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades federales, se recomienda para los traslados en el transporte público, en el supermercado o en espacios en donde no sea posible guardar la Sana Distancia.



Por último precisó que de acuerdo a las cifras, en Guerrero los afectados están agrupados de los 20 a los 44 años y de los 45 a más de 65. Siendo los más vulnerables aquellos que cuentan con alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, obesidad y padecimientos crónicos, entre otros.