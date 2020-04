¿A quién creerle?

Las medidas emergentes adoptadas en China, Italia, España, Francia y otras naciones son exigidas por diversos grupos para que se apliquen en México y se evite el contagio múltiple que provoca muertes por centenas en esos países.



Se convoca al gobierno federal para que se decida y dicte una especia de ley marcial, para que la población no salga de sus casas, se detenga la producción, los servicios y se ejecute una parálisis total.



Los que piden y exigen esas medidas provienen de ciertos cotos, algunos de ellos de poder, ya que consideran que las autoridades mexicanas no han hecho nada para frenar la expansión del coronavirus.



Están permitiendo que se propague, que su expansión provoque la muerte de centenares o miles de personas, sin adoptar acciones preventivas que frenen los contagios.



Son voces que surgen de los medios intelectuales, de oposición, del empresariado, muchos de ellos sin el conocimiento médico para juzgar o valorar lo que se viene haciendo.



La primera muerte por el virus dio pie para alarmar más a una población ya de por si espantada, que se refugia en su casa, aunque no tenga los instrumentos para soportar un asilamiento grande.



Es cierto que los supermercados fueron vaciados en los primeros días, pero lo hicieron las clases medias y altas, que se pertrecharon con grandes despensas, por lo que los centros de acopio tuvieron la capacidad para reabastecerse, pero la gran población no pudo hacerlo, ya que la mayoría son asalariados y otros eventuales que viven al día y no pueden disponer de una cantidad extra para surtir sus alacenas.



En medio de esta controversia, un asesor de la OMS (la misma que declaró la pandemia) sale al paso para precisar que México tomó muy en serio la pandemia, con las acciones ejecutadas.



México se tomó muy en serio la pandemia del coronavirus Covid-19 y hoy dispone de un diagnóstico oportuno, fiable, con especificidad de cien por ciento, para detectar inmediatamente un caso, atenderlo, aislarlo y cortar la cadena de transmisión secundaria.



Jean-Marc Gabastou, es el asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien reconoció que el país reaccionó inmediatamente ante la contingencia, como lo prueba la detección inmediata de los primeros casos importados y el desarrollo del primer algoritmo completo de diagnóstico en la región.



Y dentro de este mundo diverso de opiniones, salta a la palestra un personaje perdido desde hace dos años que aprovecha el momento para presentarse como un conciliador y convoca a la unidad de todos los mexicanos, aclarando que no son tiempos de división, ni de política, aunque lo que él hace es precisamente política con vista a los comicios del año próximo.



Ricardo Anaya quien se hundió en el ostracismo después de su fracaso y de haber sido factor de división de su partido, emerge con un largo mensaje buscando posicionamiento hacia el 2021.



*****



La jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de hoy, dejarán de operar museos, gimnasios, cines, teatros, bares, centros nocturnos, templos, cendis, deportivos y baños públicos.



El coronavirus sigue impactando en personajes de todo tipo. La Primera Ministro de Alemania, Ángela Merkel, se somete a análisis, Plácido Domingo reconoce ser positivo.



