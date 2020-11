¿A quién debe agradecer Cienfuegos?

Las interrogantes son interminables. Tantas, como los intereses en juego detrás de esta solución inédita, donde la justicia de EU se retracta y deja en libertad al general Salvador Cienfuegos. Ex secretario de la Defensa de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El primero de todos, la fortaleza del Ejército mexicano. El segundo, los acuerdos de cooperación en seguridad, tanto regionales como contra el narcotráfico.



De ahí y más, urge saber:



¿De dónde surgió inicialmente la solución que finalmente operó para la liberación y regreso a México del general Salvador Cienfuegos?, ¿quién lo propuso primero?, ¿fueron Ebrard-AMLO?, ¿O Trump y su Fiscal?, ¿o AMLO y Trump? ¿quién… quiénes? ¿Gringos o mexicanos?



¿A quién debe darle las gracias el ex secretario de la Defensa de México?



Si como sabemos origen es destino, sería interesante saber quién propuso esta solución.



Mucho se habló de que fue un asunto fabricado por la DEA. Sin bases reales. Dentro de una disputa de agencia en EU.



La obviedad nos dice que la DEA se atragantó. El bocado del general fue demasiado grande para ellos. Y tuvieron que soltarlo, recular… no era para nada como el caso del general panameño Manuel Antonio Noriega, a quien hicieron lo que quisieron… aunque intentaron homologarlo con el del general Cienfuegos…



’Escucharon a ´alguien´ en la intercepción comentar que le decían ’El Padrino’ y que en esos momentos estaba en la televisión, que la prendieron y era el general Cienfuegos’…



¡Ajá!, gran caso… bueno, no se la creyeron ni ellos, nadie… pensaron que estaban dictando un guion para una miniserie chafa de Netflix…



Y, ¡claro!, el ex secretario de la Defensa de México se declaró inocente ante la juez neoyorquina Carol B. Amon, es más, aclaró que ni de broma pensaría en ser ’testigo protegido’ como se lo ofrecieron.



Esta posición fue respaldada desde el mismo instante de su detención por decenas de personajes de EU y México en todos sus niveles y sectores. Entre todos, una coincidencia: Cienfuegos es un militar sin mancha, con carrera limpia y exitosa, condecorado y reconocido por las más altas instituciones de EU y acá. Cero posibilidad entonces de ser culpable de lo que la DEA le atribuye.



Una sola muestra.



Ricardo Monreal, líder político del Senado mexicano, quien entregó una dura carta firmada por todos los coordinadores parlamentarios al embajador de EU, Christopher Landau, dijo ayer que en su nivel no existe duda de la inocencia del militar.



Consideró que la detención del general rebasó a la DEA.



’Fue tan rápida esa acción y las especulaciones y condenas anticipadas, todas muy desafortunadas, que se violó el debido proceso y la presunción de inocencia del general’.



Doctor en Derecho Constitucional, el zacatecano indicó que ahora corresponde a la justicia mexicana de ninguna forma desechar lo aportado por Estados Unidos y realizar una investigación a fondo, que, considera, bien podría concluir en la liberación absoluta del general.



’Nadie puede ser culpado por nadie, sin que exista un juicio debido proceso y con pruebas… y el general Cienfuegos es inocente hasta que se demuestre lo contrario’.



Su ex compañero de gabinete y de operaciones en seguridad, el ex secretario de Gobernación y hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que está seguro de que, al llegar a México, el propio ex titular de la Defensa será el primero en exigir que se abra una investigación sobre lo que se le acusa.



Las reservas internacionales no son de AMLO ni de Pemex



No es el primer intento ni creo que vaya a ser el último, pero en el círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador y la cúpula de Morena andan desesperados porque se les acabaron los recursos y cada vez más voltean hacia las reservas internacionales que llegan a casi los 200 mil millones de dólares.



Según lo reportó ayer El Universal, en días anteriores en una sesión del Consejo de Administración de Pemex se planteó reformar la ley del Banco de México para permitirle a AMLO emitir bonos para reflotar a Pemex.



Eso obligó a salir ayer mismo a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, a aclarar que la ley simplemente no permite tal cosa y subrayó que las reservas internacionales administradas por el Banco Central no pueden ser usadas para financiar a Pemex, como se planteó en el consejo de administración de la paraestatal.



’No, no lo permite la Ley del Banco de México (Arts. 19 y 20)’, indicó Esquivel en su cuenta de Twitter.



No hay que olvidar tampoco que ese ’entorno’ de AMLO quiere meterle mano a la enorme bolsa de las Afores para lo mismo, para disque salvar a Pemex.



Son bravos…



AMLO, a juicio en España



La noticia salió ayer desde Madrid. Allá, en España, la revelación es ya un escándalo judicial y político. Se trata de un fraude electoral en México a favor de López Obrador con recursos públicos españoles.



Una investigación judicial descubrió que el Partido Podemos, de la izquierda populista dirigido por Pablo Iglesias, hoy vicepresidente del Gobierno español desvió 308 mil 254 euros de recursos públicos, destinados a sufragar sus gastos en las generales de abril de 2019 dentro de España -unos 7 millones de pesos- para el pago a dos empresas, Neurona y Creative Advice Interactive, una española y otra mexicana asentada en León, Guanajuato, que operaron marketing’ digital para Morena durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.



El fraude es investigado desde julio por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, quien encontró que Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y actual director de Estrategia y Comunicación en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno que ocupa Iglesias, fue quien firmo los contratos con Neurona.



En un inicio, la ayuda de Iglesias y Podemos a la campaña de AMLO la coordinó el abogado mexicano Eduardo López Hernández, quien radica y tiene su despacho en León, Guanajuato.



La indagatoria señala que de 425.433 euros abonados a Neurona por Podemos e IU, 308.254 euros fueron automáticamente transferidos por Neurona a Creative Advice Interactive, empresa con domicilio en México.



El viernes anterior, durante una comparecencia, Elías Castejón, administrador de Neurona en España, admitió haber transferido los 308 mil 254 euros a Creative de acuerdo a instrucciones de Germán Cobos otro abogado mexicano y de acuerdo a lo convenido con Neurona, que les ordenó ’obedecer las indicaciones de este letrado’, a pesar no aparecer en ninguno de los documentos de la agencia de comunicación.



El caso apenas comienza. Recuerdo hoy lo mal que le fue a Humberto Moreira, quien fue detenido y procesado en España. Ya veremos que ocurre respecto a esta sorpresiva e insospechada ’ayuda’ de Iglesias y Podemos a AMLO para llegar a la Presidencia.



Morenistas no quieren a Kenia



La aguerrida panista Kenia López Rabadan, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, vive un nuevo intento de defenestración por parte de sus compañeras morenistas.



No la soportan. Ni le perdonan que vaya a presentar denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por su fallida actuación en el desastre de Tabasco.



La blanquiazul, con agallas, las invitó a tranquilizarse y aceptar que fuera de Morena hay otro mundo y que cuando menos ella no se va ni a intimidar ni a callar.



