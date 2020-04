A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE PEJELAGARTO

Ni en tiempos tan convulsos como lo es la pandemia que está padeciendo medio mundo, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, deja de sorprender con sus declaraciones en el mismo sentido de siempre, tratar de distraer la atención de distraer la atención de los ciudadanos hacia un problema que no tiene tan fácil resolución, ya que si bien la devolución de los tiempos fiscales lo puede hacer firmando un acuerdo, lo que no podría con los tiempos de Estado porque vienen contemplados en la Constitución, los fiscales eran un convenio para pagar esos impuestos en especie, que para los tiempos que se avecinan sería más fácil de cubrir de esta manera a que las empresas de radio y televisión se vean obligadas a pagar en efectivo.



Como un flaco favor lo verán los empresarios beneficiados con la devolución de los tiempos fiscales, ya que sin perspectivas de incrementar sus ventas de espacios publicitarios debido al Covid-19 y con el hecho que este impuesto se deberá cubrir en efectivo, más que una ayuda esto se traducirá en más problemas económicos, porque al no dar esperanzas de condonación de impuestos para nadie, las empresas de todos los ramos prevén una oleada de cierres de empresas y, por lo mismo, despido masivo de trabajadores.



Para poner un poco en perspectiva este problema que para nada es menor, los tiempos oficiales se dividen en dos: los tiempos del Estado y los fiscales:



Los del Estado, que le corresponde por ley a la administración federal 40 por ciento de los tiempos fiscales, los cuales suman 18 minutos diarios en TV y 35 en radio, tienen por objetivo el servicio público y la difusión de temas educativos, culturales, sociales, políticos, deportivos, de orientación social y otros asuntos de interés general, a través de los cuales la sociedad mexicana cuenta con la información necesaria de las acciones implementadas por el Estado.



Y los tiempos fiscales, que son el 60 por ciento restante y que estaba compartido con el Poder Legislativo (30%), Poder Judicial (10%) y organismos autónomos (20%). En este rubro el gobierno aceptaba el pago en especie, es decir que las empresas lo podían paga con tiempo en lugar de dinero. En la declaración que hizo el tabasqueño exhibe una vez más su ignorancia en el tema, ya que asegura: «No le quiero llamar fiscal porque puede pensarse que es dinero, y no. Por ley nosotros disponemos de tiempos. Esos tiempos no los vamos a ocupar y las estaciones pueden comercializarlos, de eso se trata, pero es un apoyo considerable».



Esto se contrapone con lo expresado por la consejera electoral Pamela San Martín, quien afirma que la ley establece tiempos máximos de comercialización en radio y televisión, por lo que las empresas concesionarias no podrían aumentar sus ventas, aunque el gobierno les regrese espacios fiscales.



Con esto el Presidente cerrará los espacios a los otros Poderes de la Unión, a los partidos políticos y tendrá sobre sí todos los reflectores y ahora sí tendrá presencia en todos los espacios de la televisión y la radio. Tendrá control total del Instituto Nacional Electoral y con esto tendrá controlada la presencia de los diferentes partidos políticos en las próximas elecciones, por lo mismo la balanza se inclinará para donde ’el señor’ decida. Así o más autocrático.