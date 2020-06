A ritmo de La Boa

En los momentos en que en el país hay casi 125 casos de covid-19 con cerca de 15 defunciones y los hospitales –según los datos oficiales- están al borde de ser rebasados en su capacidad, cuando en los hechos ya lo están desde hace días, surge el fenómeno distractor de La Boa que invita a la relajación con tan pegajoso ritmo de acuerdo a la observación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Los propósitos de la Boa pueden ser legítimos si es que se encuadran dentro de la legalidad en la búsqueda del poder de acuerdo a lo que señala la democracia: crear un partido político, hacer campaña e ir a las urnas con propuestas que conquisten al electorado y arriben al poder a establecer el modelo de gobierno que reúna las exigencias del electorado.

Esto nada tiene ni de clandestinidad ni de ilegalidad. El cuestionamiento es que se trata de un documento de cuya autoría nada acepta y se echan la bolita empleados de comunicación social de la SEGOB y afines al PAN, lo que también podría ser legítimo si es que su confección fue por encargo de algún dirigente o funcionario superior.



Y como lo dijo en su oportunidad el ex presidente Felipe Calderón –que ahora señala como verdaderos autores de La Boa a los compositores Félix Reyna y Carlos Lico –’haiga sido como haiga sido’-, introduce un fenómeno rítmico siempre vigente: el ingenio de las generaciones pasadas que pusieron a bailar al país y al mundo con su creatividad, de la cual carecen nuestros gobernantes.



TURBULENCIAS



Carolina Monroy, con covid 19

Carolina Monroy del Mazo, ex alcaldesa de Metepec y prima del ex presidente Enrique Peña Nieto, jefa de la Oficina de la Gubernatura de Oaxaca, dio positivo a codiv-19. Con ella suman ya 4 los cercanos colaboradores del gobernador Alejandro Murat que han dado positivo a la pandemia, los otros son: el secretario de Turismo y de Desarrollo Agropecuario y el secretario privado.

A la funcionaria mexiquense se le desea pronta recuperación pese al malestar que causa la cauda de funcionarios importados en tanto los talentosos políticos oaxaqueños son desplazados por mexiquenses en pago a facturas del frívolo ex mandatario; cada funcionario trae además de su familia, ayudantes y asesores que sangran al erario estatal. El último fue el de Comunicación Social, Francisco Vallejo, que resultó peor que Alfonso Martínez. Este prometió regresar a Oaxaca ’a dar las gracias por el aprendizaje que tuve’, es decir, llegó a Oaxaca a aprender, en tanto la integrante del Grupo Atlacomulco, ha escrito en twitter que ’está muy a gusto en Oaxaca’…La Comisión de Turismo de la COPARMEX-CDMX hizo un llamado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que reconsidere la decisión sobre la disposición de los 170 mdp del Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México, que repercutirá en la generación de empleo y la derrama económica que en 2019 fue de alrededor de 117 mil millones de pesos; tan solo el año pasado se estimó la llegada de 14 millones de turistas a la capital del país, que se convirtió en uno de los destinos favoritos, por lo que registró un aumento de visitas del 17 por ciento, con respecto a cifras del 2018, indicó el organismo…En una suma y resta, el presidente de la JUCOPO del Senado Ricardo Monreal, incorporó a Morena al senador de Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez Herrera, que nada tiene que ver con los desacuerdos de Dante Delgado y Enrique Alfaro con el presidente López Obrador..

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista