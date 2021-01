A ’tiro derecho’

PUES COMO EN LOS MEJORES TIEMPOS, COMO DE CHAVO, CON LA JUVENTUD O DEL SER DERECHO CON LOS CUATES Y CANTAR LA BRONCA CON LOS QUE ESCONDEN LA MANO Y LANZAN ACUSACIONES Y SE ESCONDEN EN LOS FALDONES DE LA DERECHA, ASÍ, EL PRESIDENTE NOS MOSTRÓ LA CASTA Y ÉL O LO QUE SIGNIFICA SER BUEN AMIGO, DERECHO A CARTA CABAL, POR ELLO LES DIJO A LOS RIJOSOS Y COBARDES DERECHISTAS: PUES NO ES CON BARTLETT, EL ’TIRO’ ES CONMIGO. ESOS SON LOS BIEN PUESTOS Y EL MOSTRAR QUE LA RAZÓN Y EL VALOR ESTÁN CON LOS AMIGOS, CUESTE LO QUE CUESTE.



Y no se equivoquen: Cuando un hombre serio y de palabra dice que el ’tiro’ es con él y que no le busquen muchas chiches a las culebras porque no las van a encontrar, ni anden de rijosos y trácalas, de conjuras y mentiras, pues es que el ’tiro’ en verdad que va derecho. A lo mejor los fifís no entienden eso de que cuando entre el pueblo se habla de ’tiro derecho’ es que así es, va derecho, sin patrañas ni disculpas, lo que es, es. Hace muchos años uno de mis cuates hablaba por teléfono y en la conversación escuché que le mentaba la madre y amenazaba a quién estaba hablando, en un momento le pregunté que quién era con el que hablaba y cuando me lo dijo tapando la bocina del teléfono, pues me quedé helado porque en ese estado, con el que hablaba era un conocido matón. Al terminar le dije, pues eres un imprudente ¿cómo le hablas así a un conocido matón y delincuente que goza de la protección de gobernadores, porque es su sicario personal? Y él me explicó: pues no seas bruto compadre, pues no entiendes que esto lo hago cuando hablo por teléfono y pues así se queda pensando y no la hace de mucho pedo porque sabe que al final hay alguien que está grabando y guardando la grabación para cualquier cosa y pues ya cuando lo vea en persona, pues le pido disculpas, pero mientras se queda con la duda de las mentadas y los insultos y no me agarra de pendejo.



Cuando chavo, lo ideal en los encuentros o desencuentros de la escuela era el reto de ’a la salida nos vemos’ y todos sabían del conflicto y se reunían en la calle o en algún callejón para hacer los grupos y ver el pleito, primero se acostumbraba aquello de ’a ver quién escupe primero’ y después a darle a los chingadazos, que era a lo que se tenía que llegar, no se permitía golpear al caído y menos cuando alguno de ellos se rendía, menos patearlo o echarle montón, los ’tiros’ eran ’derechos’, no como los que fabrican y hacen los derechistas que escondidos en sus riquezas e intereses ponen a ladrar a sus perros y mastines en los frentes, por ello no han entendido que el Presidente que es un genio para la comunicación de masas, entre más lo chinguen, pues más capacidad tiene para defenderse y argumentos que convencen a las masas que es lo que en realidad le interesa, no le importan más de una jodida los ricachones, si así fuera tiene elementos suficientes para llevarlos a juicio por difamación o por sus malos manejos y él no caerá en esa provocación, al contrario, solamente los exhibe ante la muchedumbre y la gente, pues está encantada de que el Presidente no se detenga ante las amenazas y les cante el ’tiro derecho’, y esto, pues cuando no se sabe entender ni manejar, lo siguen haciendo y en vez de generar una acción en contra del Presidente lo hacen crecer y mostrarse como un hombre de palabra, de ley, de defensor de sus amigos y de no andarse por las ramas, el tiro es derecho y lo canta, no anda torciéndole el rabo a los chivos, va derecho y no hay razón para rajarse.



Durante años solamente se veía a los Presidentes esconderse y contestar por medio de sus sicarios de la prensa y comunicación por las filtraciones y los rumores que esparcían los medios y los agentes de los medios y todos sabían que todo esto costaba no al Presidente, sino se pagaba con los recursos populares y así se fue entendiendo que la cobardía de algunos de ellos era tal que solamente contestaban cuando andaban medio borrachitos o cuando tenían la fuerza de algunos militares o sicarios para enviar directamente sus amenazas a los que les caen en la movida, pero no tenían la razón, ni la confianza de la gente para aclarar directamente las cosas ante la población, el ejemplo más claro es cuando el presidente Peña Nieto sale a dizque aclarar lo de la CASA BLANCA y en vez de lograrlo pues enreda las cosas y cuando sale la señora del momento para lo mismo. pues la gente ya no le creía nada y el repudio era total, por esa razón el presidente López Obrador sabe manejar bien la comunicación de masas, no le teme a los pleitos y aclaraciones ’derechas’, sabe que al final de cuentas la cobardía de muchos en los medios no lo desmentirán y conoce perfectamente el que cuando acusa a los ricachones, éstos se encierran en la ’prudencia’ o la cobardía y no dicen ni pío, mejor se quedan callados y aguantan vara pero no dan su brazo a torcer.



Cuando no se goza de confianza popular ni se tiene credibilidad ni se ha ’mostrado el músculo’ y el valor de ’cantar los tiros derechos’ a los perversos y mulas que le atacan, pues todo queda en eso y nadie les hace caso cuando llega la hora de la ’neta’, de la verdad. Que esto les sirva a los ex presidentes para entender que en la hora de la consulta popular de 2021 tendrán que tener muy claro que o se quedan calladitos porque se ven no más bonitos, sino que se pierden o se lanzan a las aclaraciones y no tienen más que llegar a los chiqueros donde estarán por años fuera de cualquier poder, solamente los marranos están a gusto en el chiquero, la realidad es que cuando la consulta brinde resultados tendremos seguramente a un Presidente de mayor fuerza y credibilidad ante el pueblo y esto es lógico porque no hay hasta ahora una respuesta real que justifique los desmadres, robos, truculencias, corruptelas y saqueos que han realizado por años los que ahora serán juzgados, no por una autoridad sino por la autoridad popular y esto cambia todo… los juicios populares son muy cabrones, como lo pueden comprobar a lo largo de la historia.



