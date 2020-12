A título personal

El día de ayer en la sede nacional del partido, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado presentó al exsenador Félix Salgado Macedonio como el candidato por la gubernatura del estado de dicho partido.



Sería la tercera ocasión que el exalcalde de Acapulco compita por la gubernatura del estado de Guerrero.

Félix tendrá la tarea de defender a la Cuarta Transformación en el estado e impulsar a los comités de defensa y para la promoción del voto, asimismo, debe de buscar a los demás aspirantes para salir en unidad en la contienda del 2021.



Todas las encuestas que se han realizado hasta el momento indican una gran ventaja de Morena a comparación de los demás partidos como lo son el PRI, PRD, PT y entre otros que buscaran solamente salvar su registro.



En estos momentos las encuestas indican que el próximo gobernador será Félix Salgado Macedonio, quien debería de estar pensando en cómo tener gobernabilidad en su gobierno y el asegurar tener la mayoría en el congreso.



Recordemos que muchas y muchos diputados sin realizar campaña ganaron su curul por la ola de Andrés Manuel López Obrador, además de que en su mayoría no presentaron leyes que beneficien a los guerrerenses, algunos ni regresaron a su distrito a realizar gestiones y mientras que otros ni se les conoce.



Por lo tanto, es importante que las y los candidatos a diputados locales sean los mejores perfiles, sean conocidos en el distrito y cuenten con trabajo en el territorio, solamente así Morena logrará ser mayoría en el Congreso de Guerrero.



En cuanto a Acapulco, se deberá de buscar a la o el candidato que nuevamente recupere la confianza de las y los acapulqueños, que represente lo que verdaderamente es la 4T y sus principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, que cuente con el perfil para gobernar un municipio y no sea solamente una improvisación.



Sin más que expresar, es momento de disfrutar el ultimo día del año, fue un año difícil, pero pudo ser nuestro último año.