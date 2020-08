A título personal

El pasado 12 de agosto se celebró internacionalmente el Día de la Juventud. En México es el mes donde actores políticos, partidos y dependencias de gobierno se acuerdan de las y los jóvenes, y realizan diversas actividades, foros, homenajes, actividades deportivas y hasta concursos.



Ser ’joven’ no significa inexperiencia e irresponsabilidad como se nos ha catalogado, el ser joven es tener la responsabilidad de generar un cambio para el futuro. Hemos superado diferentes problemas sociales y dos crisis económicas la del 2008 y la que vivimos en meses pasados por coronavirus.



En México de acuerdo con datos del INEGI en 2019, la población juvenil es de 30 millones 600 mil personas, lo que representa la tercera parte de la población mexicana, de los cuales en su mayoría enfrentamos desafíos como lo son: acceder a la educación superior, conseguir empleo, que éste te ofrezca seguro social e incluso evitar ser presa de la delincuencia.



El estudiar o terminar una licenciatura no garantiza tener un trabajo estable y formal, como lo era hace años, hay al menos tres millones de chicas y chicos que se encuentran desempleados en nuestro país, es cierto, se deben de crear empleos, pero bien renumerados para un sector vulnerable como lo somos la población de los 18 a los 29 años.



Por lo tanto, nosotros, que representamos el relevo generacional de trabajadores, no debemos ser excluidos del debate político ni mucho menos de la toma de decisiones, tenemos la capacidad de ocupar espacios donde opinemos, representemos y legislemos en beneficio de las próximas generaciones.



Rechacemos que cada año en el mes de agosto se vuelva tradición que instituciones gubernamentales, autoridades, asociaciones civiles y líderes en crecimiento suban una foto o nos mencionen para quedar bien con los posibles votantes, hoy tenemos la tarea de estar unidos y organizados para poder exigir que el relevo generacional sea efectivo.



El relevo generacional es una construcción social, no solamente es la sustitución de personas de más edad por jóvenes, si no la renovación de percepciones, ideas, opiniones y comportamientos políticos del electorado.



Pese a que pocos jóvenes ocupan curules en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, sí se ha visto un gran impulso al relevo generacional, mientras que en el Congreso del Estado de Guerrero no se ha visto.



Esperemos que la LXII Legislatura, concrete la Ley General de Juventudes que ha permanecido en rezago, con las adecuaciones pertinentes para las nuevas reglas de outsourcing y sobre todo entre en vigor para valorar a la población más noble de la sociedad.



Es necesario cambiar a la vieja política y darle paso al relevo generacional, éste no debe ser forzado ni improvisado, el éxito dependerá de que las y los ciudadanos perciban un gran cambio positivo.