A través de la literatura invitan a conocer a ’Sor Juana Inés de La Cruz’

Son ’Entrevista a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI’, de Yolanda Sentíes Echeverría, y ’Tú, que intentas volar. Cuéntame de Sor Juana Inés de la Cruz’, de María Eugenia Leefmans.

Toluca, Estado de México, 10 de abril de 2020. La Secretaría de Cultura, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), invita a conocer la vida de una niña llamada Sor Juana Inés de la Cruz, nacida el 12 de noviembre de 1651, en San Miguel de Nepantla, Tepetlixpa, Estado de México, quien se convirtió en una de las más destacadas figuras de las letras de nuestro país.



Joven brillante, culta y admirada, su poesía ingeniosa, elocuente y expresiva, la convirtió en la personalidad más destacada de las letras novohispanas del siglo XVII.



Con dos textos pertenecientes a la colección de Literatura Infantil y Juvenil del Fondo Editorial Estado de México (FOEM), la Secretaría de Cultura invita a conocer más de la también llamada Fénix de América.



El primer texto es ’Tú, que intentas volar. Cuéntame de Sor Juana Inés de la Cruz’, de María Eugenia Leefmans, que relata la historia de una niña a quien le gustaba leer y más leer.



Vivió en México en la época del Virreinato, y fue dama de honor de la Corte. Al poco tiempo decidió entrar al convento, donde siguió leyendo y escribiendo poemas. Sor Juana Inés de la Cruz se convirtió en una de las grandes figuras de nuestra literatura. La historia de una niña que creció con su abuelo, donde su pasión fue notoria desde sus primeros años de vida.



Otro de los libros es ’Entrevista a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI’, de Yolanda Sentíes Echeverría, quien hace una incisión en el tiempo para buscar las respuestas de la monja mexicana más universal.



¿Quién no ha querido conversar con Sor Juana alguna vez?, ¿quién, mirándola a los ojos, no ha deseado interrogarla, con fraterna y cariñosa suavidad, sobre las penas y alegrías de su alma o los deslices de su corazón?, ¿quién no ha querido oír de sus propios labios el tamaño de su incandescente vocación literaria?



Fincada en la célebre Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, la citada entrevista es un juego imaginativo entre la admiración y la irreverencia, un ejercicio audaz de diálogo que no pretende interpretar ni explicar el pensamiento de Sor Juana, sino reiterar la vigencia de las verdades y razones de una figura atemporal.



Estas obras pueden consultarse en la Biblioteca digital FOEM, en https://ceape.edomex.gob.mx/fondo_edomex.